Radarele si sistemele de detectie a trecerii pe rosu, blocate de… pozitionari politice, acuza Nicolae Robu

Epopeea aparatelor montate în oraș în cadrul proiectului de management al traficului continuă. Aparent, reprezentanții primăriei și cei al Poliției Rutiere nu se pot întâlni să rezolve problema, însă „se bat” în declarații.

Marți, primarul Nicolae Robu a prezentat două filmulețe, în care arată un accident de circulație provocat de un șofer care trece pe roșu și un alt șofer care era cât pe ce să provoace un accident, după ce nu a respectat culoarea semaforului. Edilul-șef e furios că Poliția Rutieră nu-și trimite oameni în Centrul de management al traficului și nu dă amenzi pe baza radarelor fixe și a sistemelor de detecție a trecerii pe roșu. Pe de altă parte, Robu susține că orice judecător care ar vedea un filmuleț cu un șofer ce trece pe roșu și provoacă un accident, l-ar sancționa aspru.

„Așa ceva se întâmplă zilnic. În două săptămâni au fost 50.000 de astfel de cazuri. În loc să venim cu un mesaj ferm și să îi sancționăm fără milă pe cei care fac așa ceva, unii vin și spun că nu pot să le facă nimic. Documentele au fost trimise la momentul în care au fost întocmite și s-au putut transmite. Sunt transmise acum, dar întreb eu, după hârtii umblăm, chiar așa sunt mai importante aceste hârtii decât viața oamenilor. Nu cred că un judecător care vede așa ceva nu are în vedere filmulețul. Eu sunt convins că atunci când e vorba despre viața oamenilor, judecătorii merg după fondul lucrurilor. Există și omologarea, eu vreau să văd intervenția fermă a poliției, nu discursuri populiste. Tot ce a făcut acest domn, șef de serviciu, arată o poziționare politică. De un domn pe care îl presupune fiecare zic. Am avut mai multe discuții și la un moment am crezut că este de bună credință. Aștept să-mi demonstreze. Când eu văd că pot să moară oameni și aud ce spune cel care ar trebui să fie mai preocupat decât mine de securitatea traficului, am mari îndoieli asupra bunei credințe a persoanei”, a explicat, marți, primarul Timișoarei.

Robu susține că a cerut încă de acum un an celor de la Poliția Rutieră să trimită oameni în Centrul de management al traficului și să semneze un protocol de colaborare.

„Le spunem de un an să-și trimită oameni acolo, noi nu putem să le dăm acces la toată baza de date, non-stop, cum vor ei, pentru că există niște reguli de gestiune a acelor informații, dar să vină oameni mandatați de ei și să meargă în permanență în centru. Ne-am mai crucit să văd că ni se spune de la Poliția Rutieră să modificăm orientarea camerelor, pentru că nu e normal ca ele să prindă și ce se întâmplă dincolo de intersecție. Informațiile înregistrate de aceste camere au fost utile și vor fi și pe viitor pentru alte structuri ale poliției, care luptă cu răufăcători de alt gen”, a mai spus edilul-șef.

La jumătatea lunii august, șeful Poliției Rutiere, Petru Rumega, spunea că a aflat abia în luna iulie că a fost efectuată verificarea metrologică a aparatelor, însă reprezentanții primăriei nu au transmis polițiștilor documentele necesare. Cei din primărie spuneau că le-au transmis. Oficialii municipalității ne spuneau că, în luna iulie, radarele fixe au fost avizate metrologic. Tot atunci au fost aplicate și sigiliile, pe fiecare echipament în parte, de către o firmă autorizată să facă verificarea metrologică.

În 23 august, Primăria Timișoara a trimis o adresă către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, alături de mai multe documente care ar arăta faptul că radarele și sistemele de detecție a trecerii pe roșu instalate în oraș în cadrul proiectului de management al traficului ar fi omologate și certificate.

„Referitor la articolele apărute în presă privind proiectul «Trafic management și supraveghere video», revenim la adresele noastre anterioare, prin care am transmis anumite date și documente, solicitate de dumneavoastră și vă retransmitem toate documentele, în copie, pentru a putea întocmi Protocolul de colaboare. Documentele sunt următoarele: buletine de verificare metrologică pentru cele șapte radare amplasate, certificat aprobare de model nr. 024/1.04.2013 pentru mijlocul de măsurare: aparat de măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinometru) tip F01044 + Anexa 1, certificare ISO 9001:2008 pentru producătorul TATTILE S.R.L., declarație CE de conformitate; declarația de conformitate privind specificații tehnice, adresa nr. 432/16.01.2014 a Biroului Român de Metrologie Legală, declarațiile de conformitate și garanție, avizul ANSPDCP privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, se arată în adresa trimisă de primărie, semnată de Culiță Chiș, manager de proiect și șef al Direcției Edilitare, precum și de Adrian Colojoară și Vesna Struța, ambii responsabili tehnici în cadrul proiectului.

