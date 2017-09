Puteam ramane oricand fara gaz pentru Colterm. Robu: Nu e cazul sa se alarmeze nimeni, nu pot angaja decat onoarea

Este greu în continuare cu Colterm, spune edilul-șef. Vă reamintim, facturile către furnizorul de gaz nu au putut fi achitate în perioada februarie – mai, iar E.On a mers în instanță, magistrații obligând recent atât Primăria Timișoara, cât și societatea de termoficare, să-și plătească facturile către furnizor. Mare parte din datorie fusese deja plătită, iar municipalitatea și Colterm s-au angajat să achite ce a mai rămas până la finele acestui an.

„Nu e cazul să se alarmeze nimeni. Va fi și în continuare o prioritate pentru mine să alocăm bani către Colterm, încât să nu ajungem să ni se întrerupă furnizarea de gaz. Am avut o discuție cu conducerea E.On Gaz și am promis, nu pot angaja decât onoarea, pentru că nu am cum să vin cu altfel de garanții, că până la sfârșitul anului vom plăti 9 milioane de lei către E.On și a existat înțelegere să nu ne întrerupă gazul, că altfel acum ar fi trebuit să ne întrerupă gazul. Însă, pe cuvântul de onoare ni se permite să eșalonăm aceste plăți, de 9 milioane, până la sfârșitul acestui an”, ne-a asigurat primarul Timișoarei.

Edilul-șef susține că se face tot posibilul pentru ca societatea de termoficare să fie ținută în viață.

„E greu cu Colterm, nu cunosc decizia, dar dincolo de orice decizie, noi facem tot posibilul să ținem societatea Colterm în viață și, așa cum am reușit din 2012 până acum, vom reuși și de acum încolo. Eu am avut ieri (n.r. luni, 25 septembrie) o întâlnire cu directorul E.On Gaz și, și de data aceasta, pe cuvânt de onoare, am putut să ajungem la o înțelegere, așa cum am ajuns și în alte rânduri, că numai pe onoare am putut salva Timișoara de întreruperea furnizării gazului, în mai multe momente. N-am vorbit despre asta, am tăcut și am făcut, prin intervențiile mele am evitat întreruperea gazului pentru Timișoara, pentru că situația Colterm era critică, datoriile erau foarte mari și nu s-au respectat termenele de plăți și E.On era pe punctul să întrerupă, de mai multe ori. Am convenit și ieri că vom plăti, sigur, nu așa cum se angajase Colterm inițial, dar cu tot efortul, și E.On va avea înțelegere față de noi în aceste condiții”, a explicat Robu.

Potrivit primarului, se va încerca plata facturilor la zi, pentru a nu se mai acumula datorii. Banii vor merge cu prioritate către furnizorul de gaz, așa cum s-a mers și în cazul RATT.

„Ieri (n.r. luni), la limită, am reușit să plătim atât cât trebuie pentru a nu ajunge la mari încurcături și la RATT. Sunt cele două companii cu probleme, Colterm și RATT, dar atenție, funcționarea lor curentă este pe plus. Numai că și acum de dus pietrele de moară din greaua moștenire. Noi râdem de această sintagmă, dar ea e o realitate. Nu am prea vorbit de greaua moștenire, dar am tras din greu și încă ele nu sunt într-o situație bună. Sunt în ceea ce privește funcționarea curentă, venituri minus cheltuieli e plus, dar trebuie acoperite datoriile din urmă, încă importante. În 2012, în afară de Aquatim, toate celelalte societăți erau la pământ, iar directorii câștigau toți 10-15.000 lei pe lună, la societăți aflate în pragul falimentului. Am schimbat totul, în primul rând și sistemul de salarizare, de la venituri garantate de 10-15.000 de lei pe lună, în condițiile în care primarul câștiga 5.000 lei pe atunci. Am introdus sistemul circa 1.000 euro pe lună și peste pe bază de performanță. Performanță însemnând funcționare pe plus. Și cu cât e mai mare diferența dintre venituri și cheltuieli, cu atât bonusurile salariale pot fi mai mari. Cu toate măsurile pe care le-am luat, toate companiile funcționează bine și foarte bine, cu excepția Colterm și RATT, care încă au probleme datorate nu situației curente, dar în primul rând datoriilor târâte și rostogolite… un bulgăre de zăpadă când se rostogolește mai și crește din păcate”, a conchis primarul Timișoarei.