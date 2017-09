Problema plecarii tinerilor arhitecti din Timisoara, dezbatuta la Viena de reprezentantii Facultatii de specialitate

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Timişoara va fi prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente de specialitate în domeniu, Viena Design Week. Între 29 septembrie şi 8 octombrie are loc cea de a 11-a ediţie a festivalului, iar tema propusă pentru acest an este „A City Full of Design”. În program sunt incluse peste 190 de evenimente dedicate designului şi arhitecturii în districtul 15 al Vienei, probabil cel mai cosmopolit cartier al capitalei Austriei.

Timişorenii vor fi prezenţi în unul din cele două pavilioane centrale ale festivalului, respectiv în fostul azil de noapte pentru refugiaţi, cunoscut ca Blaues Haus. „The Answering Machine”, conceptul expoziţional propus de echipa timişoreană abordează contextul aparte al districtului 15, aducând în discuţie tema migrației absolvenţilor şcolii din Timişoara.

“Aderarea României în urmă cu 10 ani la Uniunea Europeană a permis cetățenilor ei să circule liber, să studieze, să cerceteze, să experimenteze prin mijloace proprii sentimentul de apartenenţă la o Europă Unită. Crizele economice și sociale ale ultimilor ani au pus însă o presiune puternică pe această paradigmă nou câştigată a mobilității. 17% din populaţia României trăieşte astăzi în afara graniţelor ţării. 18,8% din absolvenţii Facultăţii de Arhitectură din Timişoara s-au relocat la rândul lor – în Viena, Londra, Berlin sau Paris. În tot acest timp piaţa forței de muncă a ajuns să fie judecată conform unor standarde duble, ce trasează linii de demarcație între est și vest, între culturi și atitudini. Aflați din cele mai vechi timpuri în avangarda fluxurilor de migrație, arhitecții au surprins prin persoana lor, dar mai ales prin munca depusă în folosul comunităților în mijlocul cărora au operat, tiparele și problematica acestui tip de schimb intercultural. În mod particular, între Viena și Timișoara a existat, în trecut, acest tip de experiență”, au transmis reprezentanții Facultății de Arhitectură.

Expoziţia va propune posibile răspunsuri la numeroase întrebări legate de viitorul oraşelor, apartenenţa la un anumit loc sau migraţia arhitecţilor, urmărind deopotrivă mărturiile subiective ale foştilor absolvenţi, cât şi date statistice ce surprind topografia acestei noi geografii europene, au explicat organizatorii. În paralel, workshopul dedicat studenţilor facultăţii timişorene va explora sub tema „Belonging” problema apartenenţei la loc, spaţiu, oraş, teritoriu, încercând să găsească acele indicii ce pot oferi o posibilă imagine viitorului european. Expoziţia poate fi vizitată între 29 septembrie şi 8 octombrie 2017 în Blaues Haus, Europaplatz 1, 1150 Wien, Austria.

Expoziţia The Answering Machine este organizată de Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Timişoara, cu sprijinul Universităţii Politehnica, al Ordinului Arhitecţilor din România filiala teritorială Timiș şi al Canon România.