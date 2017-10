Primul album al trupei Melting Dice – Cord Cablu Creier – sau lupta interna dintre pasiune si ratiune

Trupa Melting Dice s-a înființat în Timișoara în toamna anului 2014 și are în componență 4 membri: Flavius Vutan (chitară), Sorin Ghiniță, (tobe), Dani Șimon (bas), Bogdan Cotîrță (chitară și voce).

Anul 2015 a însemnat primele festivaluri și concerte proprii ale trupei, iar în primăvara anului 2016 a fost lansat primul videoclip, la piesa “Inert”. Începutul anului 2017 a adus un nou single si videoclip – “Nu călcați pe soare”. În 6 octombrie, trupa își lansează primul album: Cord Cablu Creier.

Cum a apărut albumul Cord Cablu Creier și de cât timp lucrați la el?

Am început să lucrăm la abum undeva in 2014, am trecut prin furcile caudine ca să îl scoatem. Cel mai greu a fost să pui patru oameni într-o cameră cu toate orgoliile lor, cu toate așteptările lor și să nu își scoată ochii. Oameni care sunt diferiți din foarte multe puncte de vedere, să ajungă să scoată un produs care să le fie comun, mi se pare mai greu decât să câștigi la loto. Atâtea planete trebuie să se analizeze. În octombrie 2014, am avut primul concert și undeva mai devreme în anul respectiv ne-am întâlnit și am început să scriem niște piese, să cântăm.

Câte piese are albumul?

10, așa am văzut noi că se face. Pe vremea noastră, albumele aveau 10 piese. Două dintre ele au deja videoclip. Și undeva, prin noiembrie, vom mai face un videoclip, probabil pentru piesa Desprins.

De unde vine numele albumului Cord Cablu Creier și ce semnificație are?

Încerc să nu sune prețios, dar e vorba despre lupta internă a fiecăruia dintre noi, între pasiune și rațiune. În care cordul este pasiunea și creierul este, evident, rațiunea, iar acel cablu dintre ele vine de la imaginea pe care am avut-o legată de acele mici ”patch cable”-uri niște mici cabluri care unesc pedalele de la chitară între ele ca să treacă semnalul. Cumva mesajul albumului, pe care nu stiu daca doar ascultandu-l întelegi ce am vrut noi să spunem, dar e bine și daca fiecare înțelege ce vrea el. Nu e neapărat un singur fir roșu care leagă toate piesele între ele, sunt mai multe fire care se regăsesc în diverse piese ca mesaj. Un rezumat așa, pe scurt ca să fie un titlu, mi s-a părut că ar fi ăsta al tuturor mesajelor, mi s-a părut că ar fi acesta: Cord Cablu Creier.

De ce piesele sunt doar în limba română?

Versurile pieselor sunt scrise de mine, iar eu nu pot să gândesc decât în română, chiar dacă vorbesc engleză, nu mă simt confortabil, adică nu cred că reușesc să transmit mesajul. Nu este o chestie gândită sau calculată. Eu atâta pot, să scriu versuri în română. Bune, proaste cum sunt, cu astea sunt confortabil, nu mi-e rușine cu ele și mi se pare că ceea ce scriu și ceea ce cânt, exprimă ceea ce am vrut să spun. Dacă aș face lucrul ăsta în engleză ar apărea niște limitări, sigur ele există și în română, doar că în engleză ar fi mult mai mari. Eu nu gândesc, nu simt în engleză, nu pot să scriu niște versuri și apoi să le cânt în engleză.

Versurile pieselor reprezintă experiențe proprii?

Da. Ele nu sunt niște chestii foarte adânci, sunt niște lucruri foarte simple, doar că, dacă stai uneori și asculți, versurile par complicate sau intenționat făcute complicate. Lumea nu trebuie să înțeleagă întotdeauna ce a vrut să spună autorul pentru că mesajul nu e foarte facil și îmi asum chestia asta și nu în sensul că ar fi extraordinar de elevat ci în sensul că așa au ieșit ele și mi-a plăcut să le cânt așa. Unii oameni rezonează cu ele, alții s-ar putea să le asculte și să nu le spună nimic. Mesajul lor (n.r. al pieselor) este despre lucruri foarte simple. Avem o piesă pe care după ce am făcut-o și am cântat-o, toată lumea o consideră o piesă de dragoste. Este de fapt, o piesă despre copilărie. Acum, uitându-mă obiectiv, îmi dau seama de ce oamenii consideră că versurile alea sunt de iubire, dragoste, amor și așa mai departe, dar ea este de fapt, o piesă despre copilărie.

Cum apare o piesă a trupei Melting Dice?

În toate modurile posibile. Nu avem o rețetă. La noi, vine cineva cu o idee de acasă, o arată în sala de repetiții, adică la noi în studio și o desființăm până iese o piesă. Fiecare își pune amprenta, o modifică, durează. Unele se nasc foarte repede, altele se nasc după luni de zile de când le-am auzit prima dată. E ceva foarte autentic, foarte omenesc și probabil, din cauza asta le și cântăm cu atâta plăcere de 2/ 3 ori pe sătămână pentru că sunt parte din noi. La un moment dat, ne-am oprit și am zis asta e forma ei chiar dacă acum, toti am schimba 90% din el dar la un moment dat trebuie să te oprești pentru că altfel nu o să poți face niciodată nimic, tot îmbunătățești.

Ai emoții înainte de lansarea primului album?

Eu încerc să fiu foarte onest cu emoțiile mele pentru că altfel mi se pare că le diluez. Am avut o reacție în momentul în care am primit acum o lună CD-urile acasă, fără să-mi dau seama, pur și simplu. A venit curierul, că am produs CD-ul la București, am deschis cutiile ca un copil când primește cadourile de Crăciun, am trimis poze colegilor, m-am pus să-l ascult să văd că e totul în regulă, n-am simțit pe moment dar după câteva ore am simțit o durere de cap și am avut o extraordinară stare de agitație, dar învelită cumva într-un vibe pozitiv. A fost o reacție fizică la bucuria pe care am simțit-o. Atunci pot să spun că am avut una dintre puținele emoții reale, care s-au întins cumva și pe partea fizică.

Când începeți turneul de promovare al albumului Cord Cablu Creier?

Începem cu Timișoara, iar în perioada următoare vom avea concerte la București, în 18 octombrie, la Cluj, în 9 noiembrie, la Iași, în 11 noiembrie și la Constanța, unde nu avem încă stabilită data.

Când apare următorul album?

Mi se pare miraculos că avem unul. Nu m-am gândit vreodată în viața mea, nici nu știu dacă merit să am un album dar el e aici, noi avem deja materiale, sunt câteva piese pe care nu le-am pus pe albumul ăsta pentru că nu erau atât de apropiate de celelalte, deci material ar fi în diverse stadii. De la piese deja gata, la idei, schițe, o strofă, un refren. Dar nu știu când…ideea este că trebuie să-l cântăm pe ăsta mult, dacă vrea lumea să ne știe, să-l știe pe ăsta și apoi să înregistrăm altul. Nu cred că mai devreme de 2019.