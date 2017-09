Primarul Robu anunta mobilizare dupa furtuna de duminica: Va rog, timisoreni, sa va aduceti aportul!

Nicolae Robu a scris pe Facebook că a dat dispoziții către toate societățile și direcțiile responsabile din primărie să intre în acțiune.

„Din păcate, orașul nostru a fost lovit de o furtună cumplită. Acum a trecut. Dar, în urma ei, am rămas cu o mulțime de străzi blocate, cu curentul și apa întrerupte într-o mare parte a orașului, cu clădiri cu acoperișul deteriorat sau chiar dislocat, cu copaci și stâlpi puși la pământ, etc., dar și cu persoane rănite și chiar cu un deces. Am dat dispoziții ca forțele proprii ale Primăriei – Horticultura, SDM, Retim, Aquatim, Colterm, Poliția Locală, Direcția de Mediu și Direcția Edilitară – să intre în acțiune și să asigure reintrarea cât mai grabnică în normalitate. Evident, colaborăm cu ISU, Poliția Națională, Enel și celelalte instituții cu prerogative în astfel de situații. Vă rog și pe dvs., stimați timișoreni, să vă aduceți aportul în acest sens”, transmite Robu pe rețeaua de socializare.

Furtuna puternica peste Timisoara. Tigle si caramizi zburate, pomi rupti, schele prabusite O puternică furtună s-a abătut, duminică după-amiaza, deasupra Timișoarei. Doar câteva minute de vânt extrem de puternic au creat haos în oraș. Meteorologii au emis, duminică după-amiaza, un cod portocaliu de avertizare privind fenomene meteorologice imediat, în intervalul 15.20-17. Potrivit aces... Citește articolul