Premierul Sorin Grindeanu, in vizita la Spitalul Louis Turcanu din Timisoara

Premierul se va întâlni cu cadrele medicale, cu care va avea o discuție privată, iar după aceea va face o vizită pe șantierul corpului B.

UPDATE. Grindeanu este nemulțumit de stadiul lucrărilor la Corpul B al Spitalului de Copii. „Din 23 de milioane de lei au fost cheltuite sub 10 în ultimii patru ani

La vizita premierului pe șantierul Corpului B al Spitalului de Copii din Timișoara au fost prezenți și primarul Nicolae Robu, președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, prefectul Mircea Băcală și viceprimarul Dan Diaconu. După întâlnire, Sorin Grindeanu nu părea deloc mulțumit de stadiul actual al șantierului, susținând că problema nu este la Guvern.

„M-am întâlnit astăzi cu cei responsabili de construcție. Eu i-am rugat să nu mai meargă în acest ritm. Totuși, din 2013 începând, până acum, doar de la Guvern, au fost alocate 23 de milioane (de lei – n.r.) și au fost cheltuite sub 10 în toți anii aceștia. Din diverse cauze. Acum s-au dat cele 7 milioane. Eu sper să se cheltuie ca să dau și alții. E un proiect important nu numai pentru Timișoara, e important pentru regiune. Spitalul «Louis Țurcanu» este un spital regional, este un spital care are nevoie de această clădire. E un spital care are medici extraordinari, dar care trebuie să lucreze în condiții potrivite. O să îi urmăresc, vă spun sincer că o să-i urmăresc, ca să mențină ritmul”, a declarat Grindeanu.

El a adăugat că se va afla în Timișoara din două în două săptămâni și va urmări stadiul lucrărilor.