Pregatiti-va de vremuri bune, salariile nete urca la peste 3.000 de lei

Comisia Naţională de Prognoză oferă perspective mai optimiste decât o fac alţi specialişti.

Regiunea Vest a fost aleasă ca standard pentru comparaţii cu alte zone ale României. O situaţie explicabilă, având în vedere evoluţia excelentă a economiei de aici în următorii ani. Timişul rămâne lider naţional, alături de capitală, dar este depăşit de Cluj la mai mulţi indicatori. Astfel, pentru următorii ani se estimează o creştere în Timiş pentru produsul intern brut de 5,4, respectiv 5,5% până în 2020.

Veşti bune sunt şi în privința veniturilor populaţiei, acestea vor înregistra plusuri de la an la an, cu aproximativ 200 de lei lunar. Pentru 2018 este estimat un venit net de 2.742 de lei, pentru 2019 de 2961, iar în 2020, de 3.181 de lei. Clujul este singurul judeţ din ţară care concurează şi depăşeşte Timişul cu un venit met ce va ajunge la 3.198 de lei şi un plus anual de PIB de 5,6 – 5,7%.