Poftiti la Kikinda la o noua editie a Zilelor Dovleacului

De joi 21 septembrie şi până duminică, 24 septembrie, la Kikinda are loc o nouă ediţie a uneia dintre cele mai inedite acţiuni de promovare regională. Este vorba despre Zilele Dovleacului. Sunt patru zile de competiţii interesante, concerte, degustări cu produse având la bază dovleacul. Se stabileşte cel mai mare dovleac, sunt concursuri culinare, de alergat cu dovleacul, dar şi un minicarnaval la care se prezintă copiii din zonă îmbrăcaţi în diferite costume realizate din saci de iută, porumb, morcov, ardei, diferite frunze.

Principalul punct de atracţie, desemnarea celui mai mare dovleac, va avea loc sâmbătă, ziua în care au loc şi cele mai importante acţiuni. Recordul este deţinut de un dovleac de peste 500 de kilograme, am aflat de la reprezentanţii municipalităţii din Kikinda, prezenţi la Timişoara pentru promovarea Zilelor Ludăii.

Câteva mii de timişoreni vizitează an de an acţiunea, special pentru vizitatorii din România vama de la Lunga – Nakovo va fi deschisă în zilele evenimentului mai mult, până la ora 2. Tot până la ora 2 sunt în desfăşurare şi concursurile şi concertele din fiecare zi de la Kikinda.

Tot sâmbătă are loc şi Fruştucul Bănăţean, de fapt un concurs al gospodinelor din zonă, care se întrec în a-şi demonstra calităţile în domeniul preparării dovleacului. De asemenea, duminică dimineaţa, la principala baltă din oraş are loc Ceaunul de Aur, concursul pentru stabilirea celei mai gustoase ciorbe de peşte.

De la Timişoara până la Kikinda sunt aproximativ 70 de kilometri, aproximativ o oră de mers cu maşina. Se poate ieşi din ţară fie pe la Jimbolia, fie pe la vama de la Lunga, lângă Comloşu Mare.