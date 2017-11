Poarta pericol public de pe Calea Aradului ar putea fi demolata

Vă reamintim, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Timiș a cerut primăriei, în urma unui raport al Inspectoratului de Stat în Construcții, să intervină de urgență la poarta de pe Calea Aradului și „să demoleze plăcile de fibrociment montate pe grinda metalică transversală sub formă de fermă cu zăbrele”, considerate un pericol public, mai ales după tragedia cu poarta de pe Calea Lugojului, care a ucis un tânăr în timpul furtunii din luna septembrie.

Robu susține că el a dispus deja demolarea plăcilor respective încă de dinainte de decizia luată de Comitetul pentru Situații de Urgență și că ședința s-a făcut la comandă politică.

„M-am mirat că, probabil după ce antenele PSD din primărie au transmis la prefectură ce făcusem, doamna prefect a convocat CJSI, care mi-a transmis să fac ce eu făcusem deja. Este regretabil că unii încearcă să exploateze politic tragediile”, a spus Robu marți.

Edilul-șef spune că într-adevăr raportul inspectorilor în construcții au găsit erori acolo, dar specialiștii primăriei consideră că unele aspecte semnalate în raport nu sunt reale.

„Sunt erori în ceea ce privește anumite lucruri procedurale s-au întâmplat. Specialiștii din primărie contestă o mare parte din concluziile legate de autorizație ale ISC. Nu e problema mea, nu mă pricep (…) Ceea ce cere ISC să se fi întâmplat trebuia făcut la o autorizație normală, dar, fiind o autorizație în regim de urgență, nu era necesar. Le-am spus celor din primărie să semneze contestația în contencios, nu are primarul prerogative să stabilească astfel de lucruri”, a explicat primarul.

Cât despre vinovății în urma tragediei din timpul furtunii, Robu spune că așteaptă finalizarea anchetei. Cât despre banii plătiți pentru lucrări, peste 50.000 de euro pentru poarta de pe Lugojului și peste 50.000 de euro pentru cea de pe Aradului, el crede că nu s-au achitat degeaba.

„Una este cauza prăbușirii acelei porți în condiții de furtună și de vânt puternic, se zice că 148 km/h ar fi avut, și alta este specularea unor erori de procedură. Răspunderile sunt și ele în consecință, depinde de cantitatea erorii făcute de fiecare. Legea e lege, cine greșește trebuie să plătească. Poate s-a prăbușit pentru erori de proiectare, poate s-a prăbușit pentru erori de execuție. Ancheta procuraturii va stabili vinovățiile (…) Primăria a plătit 50.000 euro pentru o lucrare care a însemnat schimbarea aspectului rușinos al porților. Părerea mea de rău este că opțiunea pe care am luat-o de desființare a porților nu am luat-o atunci și pentru cele 2 porți. Vă dați seama cât de disperați sunt acești oameni care politizează nenorocirile. Ei erau bucuroși că s-a întâmplat o nenorocirile ca să verse lăturile pe mine. Sunt de-o ticăloșie dusă dincolo de limite, ce vină am avut eu sa devin subiect de știri naționale? Eu sufeream că s-a întâmplat o nenorocire. Am spus de la început că vreau să se desfășoare o anchetă, iar cel care a greșit să fie pedepsit. S-au pronunțat cumva expertiza procuraturii despre cauza prăbușirii? Eu nu exclud nimic, niciun viciu inițial, nici faptul că pur si simplu a fost o solicitare dincolo de pragurile avut în vedere de normativele în vigoare. Ce rost are să facem speculații?”, a completat Nicolae Robu.

Până una alta, până miercuri seară, în 8 noiembrie, poarta de pe Calea Aradului trebuie readusă la starea inițială. Structura va arăta exact ca înainte, ceea ce nu este deloc pe placul edilului-șef, așa că la un moment dat se va ajunge la demolarea ei.

„Dacă dăm jos acele elemente acum, nu mai are rost să facem încă o dată schimbarea aspectului. N-o s-o lăsăm așa. Până acum nu am vrut să facem nicio intervenție. Am spus că poarta rămâne de martor, dacă anchetatori consideră că îi ajuta la anchetă, să meargă să vadă că a fost același proiect”, a completat edilul-șef.

În condițiile în care se va constata că nu s-au făcut toate lucrările prevăzute în caietul de sarcini, municipalitatea ar putea ajunge în litigiu cu firma care s-a ocupat de reabilitare, Stareto SRL, care a primit lucrarea prin încredințare directă.

UPDATE: Atenție șoferi! Demolarea plăcilor de pe poarta din Calea Aradului va afecta circulația

Demolarea plăcilor de pe poarta de intrare în Timișoara dinspre Arad va începe marți seara. Potrivit reprezentanților Primăriei Timișoara, circulația va fi blocată pe un sens începând cu ora 19.30, iar demolarea propriu-zisă va începe la ora 20. În timpul operațiunilor, circulația va fi afectată.