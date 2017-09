Pledoaria lui Robu continua. A mai gasit un teren pentru sala polivalenta de 16.000 de locuri

După ce autoritățile județene au anunțat că își doresc ca viitoarea sală polivalentă a Timișoarei amenajată cu fonduri de la Compania Națională de Investiții să fie ridicată la Giroc, primarul Robu n-a scăpat niciun moment pentru a explica de ce sala ar trebui construită în orașul Timișoarei. Pledoaria lui continuă, spune el, până când mai-marii de la București îi vor da atenție.

„Noi mergem mai departe cu insistențele ca această sală de 16.000 de locuri să se facă în Timișoara, pe bani de la bugetul de stat, prin Compania Națională de Investiții. Apreciem realizările CNI în diverse locuri, de dată mai recentă la Craiova, la Târgu Jiu, sunt alte proiecte care se lansează în alte orașe, noi considerăm că tot ce se face în acest domeniu reprezintă lucruri bune, nu am venit cu critici că se face în Alexandria ceva și nu o să vin să spun că e rău că se face ceva în Teleorman pentru că e județul domnului Dragnea. Cine ocupă poziții importante trebuie să nu uite de unde a plecat și e foarte bine că se face, pentru că nu cred că cineva e mulțumit în țara noastră ca un județ să rămână în urmă. Eu cred că trebuie fiecare, respectând legea, fără excese, să se gândească și la locul de unde a plecat. Pe mine mă nemulțumește că pentru Timișoara nu consideră de cuviință nimeni cu poziții importante în acest stat să se demareze proiecte cu susținere de la bugetul de stat. E nedrept, este incorect și până la urmă cred că e chiar ilegal ca un oraș să fie mereu nedreptățit în distribuția fondurilor bugetului de stat, cu atât mai mult cu cât Timișoara are și o contribuție importantă, cea mai mare după București”, a explicat din nou Robu.

Primarul Timișoarei a găsit și alte terenuri în oraș pe care s-ar potrivit amenajarea unui campus sportiv. Unul dintre ele se află în zona Torontalului, chiar lângă Aeroportul Cioca, iar altul este în Dâmbovița.

„Noi avem și alte variante, nu numai acel campus «Dan Păltinișanu». Timișoara poate dezvolta, spre exemplu, și un campus sportiv în partea de nord a orașului. Cel din sud este cum este și va putea fi modernizat, va putea fi extins, că avem acolo foarte mult teren: șapte parcele unde se mai pot face foarte multe lucruri. Avem 93 de hectare pe Calea Torontalului, acolo unde, la un moment, s-a avut în vedere să se facă parc tehnologic, spital regional, de ce nu am face acolo un ansamblu nou stadion, o nouă sală polivalentă, după modelul de la Cluj. Putem să le facem pe amândouă acolo, de exemplu, să nu demolăm «Dan Păltinișanu». Mijloace de transport în comun nu avem acum, dar oricum le introducem, că în zonă au loc dezvoltări. Este un mare cartier, dar nepopulat încă, dar sunt dezvoltate blocuri foarte înalte, unde foarte multă lume va ajunge cât de curând să trăiască și alături, pe stânga, este o mare investiție. Acolo va trebui să introducem în curând mijloc de transport în comun. Terenul este spre Aeroportul Cioca, nu are legătură cu terenul aeroportului. În anumite condiții, aeroportul ar putea să-și continue funcționarea. S-a făcut o perdea, am plantat copaci acolo, de acolo începând spre Aeroportul Cioca și mergând până departe este terenul primăriei. Dar este un exemplu, este acesta, este cel din Dâmbovița și sunt și altele”, a precizat Robu.

Până când guvernanții nu vor lua o decizie pentru Timișoara, primarul spune că nu se lasă, pentru că nu i se pare normal să se spună că guvernul construiește o sală polivalentă de 16.000 de locuri în Timișoara, la Giroc.

„Costurile speciale pentru sala polivalentă, pentru stadion, sunt mult mai mici, mai restrânse, în sensul acesta. Te duci în Giroc, trebuie să faci o mulțime de cheltuieli. De ce? Ca să dai valoare mai mare terenurilor private din zonă? Eu sunt convins că acesta este un subiect care nu poate lăsa indiferente anumite instituții ale statului român. Sunt convins. Și unii se joacă cu focul. Cum să vii tu și să iei un obiectiv care în mod natural trebuie să fie al orașului capitală a acestei părți de țară, nu numai a județului Timiș, să vii și să-l faci în altă parte. De ce nu ne-a întrebat nimeni dacă mai avem alte terenuri? Sigur că mai avem. Mai avem și în zona Dâmbovița, de exemplu. Mai sunt terenuri ale statului român care pot fi folosite, în Calea Lipovei. Eu nu mă las cu acest obiectiv, să fie foarte clar. Sala polivalentă trebuie să fie în Timișoara. M-am adresat cu o scrisoare și domnului prim-ministru și domnului președinte al principalului partid de guvernământ. Sper ca rațiunea să triumfe, dar Timișoara va avea sală polivalentă cu 16.000 de locuri, dacă va fi nevoie și cu un efort investițional propriu, așa cum am spus. Avem bani prevăzuți pentru un studiu de fezabilitate și vom construi pe venituri proprii o asemenea sală dacă nu se va înțelege să se aloce bani de la bugetul de stat”, a conchis Robu.

Recent, reprezentanții Primăriei Timișoara au decis să comande un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic pentru o sală polivalentă nouă în Timișoara. Documentația costă 400.000 de lei, conform estimărilor.

