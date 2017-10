Pasajul subteran de langa mallul din nordul Timisoarei ar putea intra in executie in 2018, anunta Robu. Probleme cu Solventul

S-a vorbit pentru prima dată despre ideea unui nou pasaj subteran în zona mall în primăvara acestui an, când Robu se lăuda cu noul proiect de infrastructură aflat la acea vreme doar la stadiul de idee.

Se pare că lucrurile nu au evoluat prea mult. Cei de la Iulius Mall, care ar urma să realizeze documentația necesară, ne-au dezvăluit încă de atunci că „toate aceste investiții, inclusiv pasajul subteran la care faceți referire, vor fi realizate de către compania Iulius și vor fi donate municipalității”. Primarul Nicolae Robu vine însă cu precizări și spune că lucrările din Piața Consiliul Europei vor fi făcute cu bani din bugetul local.

„Ieri am discutat cu reprezentanții Iulius Mall asupra a ceea ce pretindem de la ei pentru realizarea acelui pasaj în Piața Consiliul Europei. De la sensul giratoriu nou de pe Bd. Antenei se va intra pe domeniul Openville și se va merge în subteran. Tunelul va fi făcut de către Iulius Mall. La ieșirea din tunel se va merge relativ puțin la suprafață spre Piața Consiliul Europei și acolo investitorul ne va preda SF și PT cu Detalii de Execuție pentru pasajul subteran care va duce până pe Circumvalațiunii, la ieșirea înspre Torontalului. Nu putem să-l facem cu două ramuri, una pe Circumvalațiunii și una pe Torontalului, că ar fi fost ideal să-l facem în Y. Dar nu putem, va avea doar ieșire pe Circumvalațiunii și va fi oricum de un folos extraordinar”, a explicat edilul-șef.

Potrivit lui Robu, în 2018 ar urma să fie lansată licitația pentru execuție, iar dacă totul merge bine lucrările ar putea începe chiar în a doua jumătate a anului viitor.

„Pasajul va intra în 2018 la licitație pentru execuție, există șansa să începem la anul lucrările. Îl facem cu bani de la bugetul local. SF și PT le face investitorul și ni le donează. Nu am stabilit un termen pentru proiect, dar la capacitățile de plată pe care le au astfel de investitori, lucrurile se mișcă repede. Sunt convins că se vor mișca și când e vorba de acest obiectiv”, a completat Nicolae Robu.

Probleme cu Pasajul Solventul

Se discută deja de ani buni despre Pasajul Solventul, însă momentan primăria nu se poate apuca de treabă, pentru că proprietarul terenului trebuie să facă o donație municipalității. Ambele părți implicate s-au lovit însă de o problemă: au nevoie de o aprobare de la Ministerul Finanțelor.

„Proprietarii terenului Solventul nu pot să ne cedeze teren, deși ei vor, pentru că apare în documente că e cu clădiri. Dar clădirile nu există. Ca să le radiem, trebuie prin ANAF, cu aprobarea Ministerului Finanțelor, că ANAF-ul local nu este abilitat să se implice în altfel de probleme. Iată, din astfel de rațiuni stăm pe loc”, a precizat primarul Nicolae Robu.

Potrivit lui Robu, proprietarul domeniului Solventul trebuie să facă toate demersurile necesare pentru ca bucata de teren de care are nevoie primăria să ajungă în patrimoniul municipalității.

„Nu noi facem, proprietarul face. Noi, primăria, aveam de constatat printr-o comisie, la fața locului, inexistența acestei construcții. Eu nu știu toate detaliile de ordin tehnic, dar eu am avut trei sau patru discuții cu reprezentanții proprietarului și am găsit deschidere la ei. La început nu prea, dar după aceea, când au înțeles cât de important este să facem amenajări acolo, au fost constructivi. Mai ales că am găsit și formule în ceea ce privește traseul pe care îl vom crea. Acolo Calea Bogdăneștilor și linia de tramvai se duc pe sub calea ferată, pasajul va fi unul mare, că acolo avem nouă linii de cale ferată, va fi și cel mai larg, la ora actuală Popa Șapcă este cel mai larg. Vom avea trei benzi pe sens, iar benzile din mijloc vor avea și linii de tramvai. Vom amenaja la gară un sens giratoriu, care va avea o ieșire înspre gară, inclusiv linia de tramvai va fi dusă acolo, pentru a se racorda cu cea existentă, iar o altă ieșire va duce la viitorul nou pod peste Bega din zona Solventul și va fi încă o ieșire, care va deveni utilă când se va face un nou drum înspre partea de vest, cu ținta de a aduce în zona de sud-vest a orașului”, a mai explicat edilul-șef.

În luna ianuarie a acestui an, tot primarul Nicolae Robu anunța că proprietarul a fost de acord să doneze municipalității aproape două hectare de teren. Edilul mai spunea că studiul de fezabilitate pentru mărețul proiect de infrastructură este aproape gata și că, odată ce va fi aprobat în Consiliul Local Timișoara, se va trece la pregătirea proiectului tehnic și apoi va putea fi demarată licitația pentru execuție. Aceasta abia după ce se rezolvă însă problema cu terenul.

Reprezentanții primăriei vor să obțină fonduri europene pentru Solventul. Separat de acest proiect, reprezentanții primăriei vor să construiască un pod peste Bega, tot în zona Solventul, care va schimba radical circulația în Timișoara. Șoferii care vor dori să traverseze orașul dinspre Calea Șagului sau Dâmbovița spre zona de nord sau invers nu vor mai trebui să intre în centru.

Valoarea estimată a pasajului care să facă legătura între cartierele Ronaț, respectiv Blașcovici și Iosefin este de 27,8 milioane de euro.