Pasajul Jiul ar putea fi redeschis abia in 12 iunie. Soferii protesteaza in fata primariei, Robu le transmite indirect ca-s prosti

Șoferii au vrut să protesteze față de calvarul pe care îl trăiesc în trafic, așa că marți la prânz, chiar în timp ce primarul Nicolae Robu transmitea live, pe Facebook, conferința de presă săptămânală din sala de consiliu a primăriei, s-au pus să claxoneze.

După ce i-a rugat să aibă înțelegere pentru că nu există alternativă la închiderea Pasajului Jiul, Robu le-a transmis șoferilor, indirect, că sunt… proști dacă nu înțeleg. Le spune, de asemenea, să ocolească pasajul măcar o lună, după ce e gata.

„Nu se poate altfel. Este foarte greu. Și eu am umblat în oraș astăzi și viteza de deplasare este mai mică decât de obicei, însă nu avem alternative. Desigur că unii cetățeni sunt iritați, numai că ei ar trebui să își propună ca alături de exprimarea nemulțumirilor acum, că se fac aceste lucrări, măcar o lună după ce se dă pasajul în folosință să nu îl folosească. Dacă sunt nemulțumiți de închiderea pasajului, să nu-l folosească măcar o lună. Va fi greu o lună, nu foarte mare, după care vom ajunge să tragem foloasele. Pasajul Jiul va fi funcțional, în septembrie. (…) Dacă se ia măsura închiderii traficului, se ia pentru că este obligatorie. Nu se poate altfel. Cei care claxonează ar trebui să facă măcar o probă de conștiință și măcar o lună să nu circule prin pasaj. Eu nu mă mir, grădina Domnului este mare. După ce am devenit primar am văzut că este neimaginat de mare. Nu poți cere unde nu-i ce”, a spus Robu despre șoferi.

Primarul Timișoarei a făcut referire la o expresie celebră românească: „Mare este grădina Ta, Doamne, poarta deschisă şi proştii sar gardul”.

Edilul-șef recunoaște că a sperat că nu va fi haos în trafic în prima zi după minivacanța de Rusalii, crezând că mulți șoferi vor renunța la mașini și se vor deplasa cu mijloacele de transport în comun.

„Am scris Poliției Locale să participe la un comandament și să se găsească cele mai eficiente posibilități de intervenție a polițiștilor pentru dirijarea traficului. Astăzi de dimineață am vorbit. Se putea anticipa, dar cum am tot anunțat din timp că oprim traficul, o să fie mai puține mașini în trafic, considerând că o parte dintre cetățeni vor circula cu mijloacele de transport în comun. Eu merg înainte, pentru că, din fericire, populația majoritară a acestui oraș înțelege lucrurile corect. Nu mă clintesc pe mine cei care vor să beneficieze de toate sacrificiile pe care le fac unii, dar nu suportă niciun deranj. Îmi las amprenta pozitivă asupra orașului, așa cum am făcut și până acum”, a conchis Robu.

Pasajul Jiul mai stă închis o saptămână

Șoferi, fiți fără grijă! Dacă reprezentanții primăriei anunțau că Pasajul Jiul va fi redeschis în 10 iunie, Robu e mai realist și spune că e posibil să fie redeschisă circulația abia de luni, 12 iunie. Nu se poate controla vremea.

„Este mai realist să ne așteptăm să putem deschide luni Pasajului Jiul, în 12 iunie. Nu putem conta în general pe faptul că vremea este impecabilă o perioadă așa de lungă, încât să se poată face totul conform cu planificarea teoretică. Circulația feroviară este oprită din nou din 8 iunie, 48 de ore, pentru montarea celui de-al treilea pod. Eu mi-am luat o măsură de siguranță, sunt mai realist”, a conchis Robu.

Vă reamintim, traficul prin pasaj, dar și pe strada Circumvalațiunii a fost blocat încă din noaptea de miercuri spre joi, 31 mai/1 iunie, pentru montarea podurilor de cale ferată.

