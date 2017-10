Oamenii cu idei cauta solutii in domeniul climateric in cadrul unui mataron de 24 de ore, la Timisoara

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, partener al Programului Climate KIC în România pentru perioada 2014-2020, împreună cu Asociația Banat IT vor organiza la Timişoara maratonului de 24 ore cu tema „Assessing and dealing with climate footprint: from individual to city scale” („Evaluarea și abordarea amprentei climatice: de la scară individuală la cea urbană”).

Evenimentul va avea loc la Timișoara Startup Hub, în City Business Centre și va începe în data de 27 octombrie 2017, ora 18:00. Climathon se desfășoară concomitent în peste 120 de orașe și durează 24 ore. Climate KIC este cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa concentrat asupra schimbărilor climatice, format din companii dinamice, instituții academice de renume și sectorul public.

Climate KIC este una dintre Comunitătile cunoașterii și inovării (KIC), creată în 2010 de către Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT). EIT este un organism al UE a cărui misiune este de a crea creștere durabilă. Este vorba despre integrarea educației, antreprenoriatului și inovației având ca rezultat transformarea creativă a ideilor în produse sau servicii viabile din punct de vedere economic și care să atenueze schimbările climatice. Informații despre orașele participante și provocările propuse sunt disponibile la adresa: https://climathon.climate-kic.org/timisoara. Informații suplimentare la tel. 0372-185286, e-mail: cbadulescu@cciat.ro, Cristina Bădulescu – coordonator Climate KIC / CCIAT.