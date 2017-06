O noua propunere cu totul diferita pentru vacanta timisorenilor: Banja Luka, capitala Republicii Srpska

Cine are puţină iniţiativă şi este dispus să-şi petreacă vacanţa într-o zonă total nouă, dar extrem de frumoasă, poate acum alege oferta sârbilor din Bosnia Herţegovina de a vizita principalul centru, Banja Luka. Oraşul de 200.000 de locuitori este al doilea din fosta republică iugoslavă încercată de război și oferă vizitatorilor o serie de atracţii inedite. Organizaţia turistică din Banja Luka s-a aflat joi la Timişoara pentru a prezenta zona bănăţenilor. Iar oferta lansată este chiar interesantă. Există posibilităţi de turism cultural, sunt numeroase muzee, printre care unul de artă modernă şi unul al păpuşilor, galerii de artă, turism etno prin vizitarea mai multor sate din zona muntelui Kozara, unde tradiţiile şi obiceiurile populare sunt păstrate, festivaluri, tabere de sculptură, un festival de film animat şi unul de teatru. De asemenea, la Banja Luka are Wave Festival, cea mai mare manifestare dedicată muzicii electronice din Bosnia, un loc unde vin artişti din întreaga Europă, dar şi „vânători” de talente, de la acest eveniment mulţi artişti ajungând pe cunoscutul post MTV, am aflat de la reprezentanţii oraşului bosniac.

Pentru cei cu mai mult curaj există turismul de aventură, se poate practica raftingul sau zborul cu parapanta. De asemenea, există trasee de ciclism şi călărie. În zonă se pot face diferite excursii, se poate vizita o mănăstire unde se produce de 200 de ani brânză Trapist de casă, un sat – muzeu etno, construit în aşa fel încât să reprezinte întocmai tradiţiile zonei.

Prezentarea de la Timişoara s-a făcut într-un mod total nou, sub forma unei scenete care surprinde o rugă tradiţională din zona sârbească a Bosniei, cu preparatele culinare tradiţionale şi cu tradiţia ruperii colacului, cea mai importantă parte a primirii oaspeţilor într-o casă din satul unde are loc ruga.

Distanţa dintre Timişoara şi Banja Luka este de aproximativ 470 de kilometri, dar o experienţă în zonă merită, au garantat reprezentanţii zonei.