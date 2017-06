O noua editie Street Delivery, gata de start la Timisoara. Programul complet

„Tema în jurul căreia organizăm Street Delivery în 2017 este «Grădini posibile» – o invitație la reflecție asupra rolului comunitar și cultural al zonelor verzi din spațiul urban, temă care a survenit dintr-o problemă comună la nivelul marilor orașe, aceea a diminuării spațiului verde, cu efecte directe asupra calității vieții. Pe lângă componenta istorică, grădinile ocupă un loc extrem de important și în radiografia unui oraș sănătos, așa că împreună cu peisagiști, artiști și oameni din comunitate, construim scenarii de grădini posibile, în Piața Țarcului, prin care arătăm conceptual și practic, cum putem transforma o stradă, într-o grădină”, au anunțat organizatorii.

Astfel, de vineri și până duminică, centrul Timișoarei va prinde viață. Serile vor fi animate de concerte. Trupa timișoreană The Different Class va da startul concertelor vineri, de la ora 20.30. Ei vor fi urmați de JAZZ 8 de la ora 22:00. Concertele de sâmbătă încep cu trupa Flare de la ora 20, urmată de Marion Krautner, la 21 și Balkan Taksim, la 22. Duminică vor cânta Arms and Sleepers de la ora 20.30 și Golan, la ora 22.

Sâmbătă, cei de la Cărturești vă așteaptă și cu jazz și cafea, trupa Soul Serenade urmând să susțină un concert de la ora 11. Tot sâmbătă va avea loc și un afterparty în Cuib, muzica urmând să fie pusă de Mihu și Silvana.

„Nu lipsește teatrul în grădina imaginară propusă, așa că participanții vor putea fi spectatori la piesele de teatru care au loc în fiecare zi : Kamin’e -Fouxfeuxrieux Company (vineri, 19:00), un show de improvizație oferit de Trupa Impro Portabil (sâmbătă, 18:00), Instalație Teatrală Drumul Cânepii – Teatrul Portabil TM si S.T.A.R.T (duminică, ora 18:00) și piesa de neratat a celor de la Auăleu, Mens Sana in Corporatist Sano (duminică, 18:30)”, au mai spus organizatorii.

De-a lungul celor trei zile timișorenii vor mai avea parte de ateliere, artă, dezbateri, arhitectură, proiecții video, filme, instalații interactive, concerte și teatru. Intrarea la toate evenimentele Street Delivery este liberă.