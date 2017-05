Noul Centru de Mari Arsi de la Timisoara inca asteapta aparatura medicala pentru a functiona

Marius Craina, managerul Spitalului Județean Timișoara, spune că s-a adresat Ministerului Sănătății pentru dotarea cu aparatură a Centrului de Mari Arși, încă de anul trecut. Lucrările la Centrul de Mari Arși de la Casa Austria din Timișoara au fost finalizate în luna decembrie a anului 2016, pentru trei saloane. Urmează să se mai construiască două saloane, dar, practic, centrul poate funcționa și cu trei încăperi destinate special pacienților cu arsuri grave.

“La începutul fiecărui an adresăm Ministerului Sănătății necesarul de aparatură medicală pe care șefii de secții îl solicită. Anul trecut am dat lista, finanțare zero. Construcția a mers, am angajat aproape 50 de persoane, cu fostul ministru al Sănătății am avut o discuție în care i-am explicat necesitatea dotării cu aparatură medicală. Am făcut mai multe cereri de finanțare, răspuns zero. În septembrie – octombrie am primit aprobare scrisă cu privire la faptul că a fost alocată suma de 17,2 milioane de lei pentru achiziționarea de aparatură. Era clar că nu puteam desfășura o licitație de o asemenea anvergură într-o perioadă atât de scurtă, nu avea cum să se finalizeze licitația în 2016.”, a spus Marius Craina.

La începutul acestui an, în exercițiul bugetar 2017, nu s-a mai regăsit suma de 17,2 milioane de lei, așa că managerul celui mai mare spital din vestul țării a fost din nou la minister. A fost aprobat necesarul de aparatură medicală și au început demersurile pentru achiziționare.

“Așteptăm de pe o zi pe alta ca Ministerul Sănătății să comunice demararea licitației, aparatele medicale fiind achiziționate cu fonduri de la Banca Mondială. Sperăm la sfârșitul anului să fim dotați cu aparatură pentru a deveni funcționali”, a spus Craina.

Până acum s-au investit aproape 900.000 de euro, bani de la Consiliul Județean Timiș, în Clinica de Mari Arși, iar în continuare mai sunt necesari 600.000 de euro pentru realizarea celor două saloane. CJ Timiș a prevăzut, de altfel, bani pentru acest centru, în bugetul pe 2017 – 2,6 milioane lei.