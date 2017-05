Noua organigrama a Primariei Timisoara: care sunt structurile din cadrul directiilor

Primarul Nicolae Robu susține că a gândit foarte bine noua organigramă și că tocmai de aceea a durat atât de mult structurarea ei.

„Este una elaborată, una în care sunt modificări importante față de ce am avut până acum și sunt convins că ea va asigura o mai bună funcționare. Până la urmă, importanți sunt oamenii care populează diversele poziții din schema de personal. Cred că este important ce am făcut la Direcția Edilitară, care reprezintă o transformare a fostei Direcții Tehnice, am creat acolo o structură de generare și implementare și monitorizare a implementării de proiecte pentru zona aceasta edilitară. Și celelalte activități sunt mai bine structurate decât era înainte. Cred că este foarte important că am creat o Direcție Generală prin unificarea Direcției de Urbanism cu Direcția de Dezvoltare, aceasta fiind mai bine închegată și, consider eu, în acord cu nevoile de bună funcționare ale instituției”, ne-a spus edilul-șef.

O altă schimbare importantă este la Direcția de Comunicare, de unde au dispărut câțiva oameni, care au fost mutați în cadrul altor structuri, fie la Casa de Cultură a orașului, fie la Serviciul de Achiziții, fie la Direcția Edilitară. O noutate o reprezintă o structură nouă, care nu are încă personal, dar care se va ocupa de implementarea proiectelor asumate prin programul Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Nicolae Robu este convins acum că lucrurile în primărie vor merge mult mai bine.

„Pe partea administrativă lucrurile sunt altfel rânduite și eu cred că vor fi funcționa mai bine. Una peste alta, sunt foarte multe modificări în această organigramă. Dacă în cele de până acum am făcut mai degrabă cosmetizări, acum am făcut o generare de organigramă cu multe noutăți și intervenții radicale, care toate au la bază experiența pe care am dobândit-o pe parcursul primului mandat. Există și compartimentul Purtător de cuvânt, dar, pe cât posibil, îmi voi purta singur cuvântul. Problema calității unora dintre angajați rămâne, știți bine că funcționarii publici sunt foarte protejați de lege și eu am mai discutat de multe ori pe acest subiect. Nu mă expun așa, cu una, cu două, la litigii cu funcționarii publici ultra-protejați de o legislație care mi se pare că greșit concepută”, a mai spus edilul.

Potrivit hotărârii de consiliu local prin care a fost adoptată noua organigramă, Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara se reorganizează ca direcție în cadrul aparatului de specialitate al primarului – Direcția de Evidență a Persoanelor , cu următoarea structură organizatorică: Serviciul Evidența Persoanelor cu 1 + 27 + 1 posturi, Serviciul Stare Civilă cu 1 + 22 + 1 posturi. Sub Direcția Secretariat General se află acum Biroul Managementul Documentelor, care este subordonat Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii, ambele fiind coordonate de Secretarul municipiului Timișoara. Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii își va mări structura de la 1+18 posturi la 1+19 posturi, prin preluarea atribuțiilor privind relaționarea cu asociațiile de proprietari.

Serviciul de Administrație Locală și componentele sale organizaționale: Biroul Asistare Consiliu Local și Compartimentul Asistare Executiv se reorganizează într-un singur serviciu: Serviciul Administrație Locală cu 1+8 posturi, restul personalului va fi numit prin reorganizare în cadrul Compartimentului Arhivă, Serviciului Achiziții Publice, Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, Compartimentului Monumente și Compartimentului Ordonanța Corporativă Biroului Clădiri Terenuri.

Direcția de Mediu conține Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu (1+16 posturi), care este înființat prin reorganizarea Serviciului Avize Mediu și Biroului Monitorizarea și Protecția Mediului. Serviciul Spatii Verzi și Locuri de Joacă (1+10+7 posturi) este reorganizat prin înglobarea posturilor contractuale din cadrul Compartimentului Parcul Copiilor, compartiment ce va fi desființat. Compartimentul Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție este reorganizat în cadrul Biroului Gestiune Populație Canină Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție și Activități Administrative.

Direcția Edilitară are un serviciu separat pentru proiecte

Așa-zisa nouă Direcție Edilitară este, în fapt, fosta Direcție Tehnică. Serviciul Energetic și Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice și componentele sale structurale Compartimentul Iluminat Public și Compartimentul Termoficare sunt reorganizate astfel: Compartimentul Termoficare își schimbă denumirea în Compartimentul Termoficare, Rețele de Gaz, cu 6 posturi; se înființează Biroul Rețele Electrice, Iluminat, Rețele de Comunicații, cu 1+6 posturi, prin reorganizarea Compartimentului Iluminat Public. De asemenea, Serviciul Drumuri, Poduri, Utilități Hidrotehnice și componentele sale structurale Biroul Utilități Hidrotehnice și Biroul Drumuri și Poduri sunt reorganizate în Serviciul Drumuri, Poduri, Utilități Hidrotehnice care își schimbă denumirea în Serviciul Drumuri, Poduri și Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă; Biroul Drumuri și Poduri își schimbă denumirea în Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje cu 1+16 posturi; Biroul Utilități Hidrotehnice își schimbă denumirea în Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă cu 1+7 posturi .

Se înființează Compartimentul Realizare, Întreținere și Reparare Drumuri, Trotuare și Parcaje Intrainstituționale ale Municipalității (Compartiment RIPDTPIM), cu 3 posturi funcții publice. Serviciul Transport și Siguranța Circulației și componentele sale structurale Biroul Transport, Compartimentul Siguranța Circulației și Compartimentul Monitorizare Trafic, sunt reorganizate astfel: Serviciul Transport și Siguranța Circulației își schimbă denumirea în Serviciul Transport, iar Biroul Transport își schimbă denumirea în Biroul Transport și Siguranța Circulației, în timp ce Compartimentul Siguranța Circulației este reorganizat în cadrul Biroului Transport și Siguranța Circulației, cu 1+14 posturi.

Compartimentul Monitorizare Trafic se reorganizează în Biroul Monitorizare Trafic, cu 1+5+3 posturi.

„Activitățile privind atragerea de fonduri internaționale pentru realizarea obiectivelor și dezideratelor municipiului Timișoara, precum și implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare externă sunt unele dintre cele mai importante pentru municipalitate. Motiv pentru care activitatea de dezvoltare a municipiului Timișoara prin atragerea de fonduri internaționale a fost scindată în trei mari părți, în vederea eficientizării acesteia, respectiv: proiecte edilitare, proiecte culturale (având în vedere faptul că Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană în anul 2021) și proiecte diverse pentru dezvoltarea urbană a municipiului Timișoara”, se mai arată în noua hotărâre de consiliu local.

Prin urmare, în cadrul Direcției Edilitare avem Serviciul Proiecte Edilitare (1 post), cu mai multe componente: Biroul Generare și Management Proiecte Edilitare cu 1+10 posturi, obținut prin schimbarea denumirii Biroului Generare și Monitorizare Proiecte Drumuri și suplimentarea numărului de posturi, iar Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare cu 1+5 posturi este o structură nou înființată.

La Direcția Economică, Serviciul Financiar se reorganizează în Biroul Finanțare Școli cu (1+5 posturi). Prin reorganizarea activității acestui serviciu, Serviciul Buget preia 1 post, iar Biroul Contabilitate preia 2 posturi. Serviciul Buget își mărește structura prin preluarea unui post, ajungând astfel la 1+10 posturi. Compartimentul Evidența Patrimoniului este reorganizat în Biroul Evidența Patrimoniului cu 1+6+1 posturi. Biroul Contabilitate își mărește structura, ajungând la 1+13+1 posturi, fapt datorat preluării atribuțiilor financiar-contabile din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Ce se află în super-direcția lui Robu

Super-direcția, așa cum îi spune Robu, numită Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană este obținută prin reorganizarea Direcției Urbanism și Direcției Dezvoltare. Aici se înființează o funcție nouă de director general.

„Arhitectul șef va coordona activitățile privind amenajarea teritoriului şi urbanismului desfășurate de Directorul executiv, Serviciul Certificări și Autorizări cu 1+17 posturi, Biroul Banca de Date Urbană (1+8 posturi), Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ (1+4+1 posturi), Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic (4 posturi), Compartiment Atelier de Urbanism (2 posturi), Compartiment Management Documente, Arhivare și Statistică (7 posturi) și Compartimentul Spații Publicitare (2 posturi).

Care sunt modificările aici? Serviciul Certificări și Autorizări își mărește numărul de posturi cu 1 post, de la 1+16 la 1+17. Compartimentul GIS cu 1 post vacant este desființat.

Biroul Banca de Date Urbană cu 1+8 posturi este obținut prin reorganizarea Serviciului Terenuri Virane, Banca de Date Urbane și Cadastru, din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse.

Se înființează și Compartimentul Monitorizare si Control Urbanistic cu 4 posturi, prin preluarea activității și posturilor din cadrul altor structuri, respectiv Biroul Reabilitare și Dezvoltare Urbană și Compartiment Managementul Documentelor, Arhivare și Statistică. Compartimentul Atelier de Urbanism are 2 posturi, în timp ce Compartimentul Management Documente, Arhivare și Statistică își reduce numărul de posturi de la 8 la 7. Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ este transformat în Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ cu 1+4+1 posturi.

Noua organigramă nu mai are Biroul Reabilitare și Dezvoltare Urbană, personalul de aici fiind redistribuit la alte direcții.

Se înființează însă Compartimentul Spații Publicitare în cadrul Direcției Urbanism, rezultat din reorganizarea Biroul Autorizare Activități Comerciale și Publicitare, prin preluarea unei părți din activitate și din personal.

Biroul Construcții Instalații se înființează în cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și este rezultatul reorganizării Biroului Tehnic și Compartimentului Executori.

Serviciul Generare și Management Proiecte își schimbă denumirea în Serviciul Generare și Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Națională și Locală și va gestiona toate proiectele finanțate prin fonduri externe ale municipalității, dar altele decât cele din domeniul edilitar și cultural. Acest serviciu va coordona următoarele structuri: Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu, una nouă, cu 2+3 posturi; Biroul Eficientizare Energetică Blocuri cu 1+8 posturi; Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri și Compartimentul Asociații de Proprietari sunt reorganizate parțial în Biroul Eficientizare Energetică Blocuri.

Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse din cadrul vechii structuri este reorganizată astfel: Serviciul Terenuri Virane, Banca de Date Urbane și Cadastru este desființat, activitatea fiind reorganizată în cadrul Biroului Banca de Date Urbane și respectiv în cadrul Biroului Clădiri Terenuri; Biroul Clădiri 1+8 posturi își schimbă denumirea în Biroul Clădiri Terenuri și va prelua și personalul cu atribuții în domeniul terenurilor de la vechiul Serviciu Terenuri Virane, Banca de Date Urbane și Cadastru, având 1+15 posturi; iar Biroul Locuințe își mărește numărul de posturi cu 1, la 1+10+1.

Direcția de Comunicare are mai puțini oameni

Ce se întâmplă cu Direcția de Comunicare? O parte din activitate trece sub secretarul Primăriei Timișoara, mai exact activitatea de relaționare cu cetățenii și managementul documentelor. Biroul Organizare Evenimente dispare, posturile fiind redistribuite în cadrul direcției, în funcție de atribuții.

Este înființat însă Biroul Comunicare, cu următoarele elemente structurale: Compartimentul e-Comunicare, care își schimbă denumirea în Compartimentul Comunicare Electronică (2 posturi); Compartimentul Monitorul Primăriei (2 posturi) nou înființat care vizează editarea, postarea și distribuirea monitorului Primăriei Municipiului Timișoara; Compartimentul Purtător de Cuvânt și Informații Publice (3 posturi), care este obținut prin reorganizarea Compartimentului Presă și preluarea persoanei desemnate să asigure liberul acces la informațiile publice în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; și Compartimentul Centrul de Informare Turistică (2 posturi contractuale), care rămâne nemodificat.

Serviciul Relații Locale, Regionale și Naționale devine compartiment și are 3 posturi, fiind direct în subordinea primarului.

Apare Serviciul Instituții Școlare și Sanitare, cu 1+7 posturi, care conține fostele structuri: Serviciul Școli-Spitale cu Biroul Școli-Spitale, Compartimentul Școli și Compartimentul Spitale.

Fostul Birou Sport-Cultură se transformă în Compartimentul Sport, cu 7+13 posturi, care conține fostul Compartiment Sport și Compartimentul Administrare Baze Sportive, precum și în Compartimentul Cultură, cu 2 posturi.

Biroul Autorizare Activități Comerciale și Publicitare este reorganizat în două: Biroul Autorizare Activități Comerciale și Compartimentul Spații Publicitare în subordinea Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană.

La Compartimentul Monumente se suplimentează numărul de posturi cu unul, ajungând la 2 posturi, iar Compartimentul de Relaționare cu Minoritățile Etnice este nou înființat cu 3 posturi – personal contractual.

Biroul Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție și Activități Administrative se înființează prin reorganizarea Compartimentului Gestiune Populație Canină. Se înființează Biroul Logistică cu 1+2+6 posturi, prin preluarea activității și personalului de la Biroul Administrativ a patru șoferi, de la Direcția de Evidență a Persoanelor a unui șofer și a persoanelor cu atribuții în acest sens din cadrul Compartimentului Protecția Muncii.

Compartimentul Servicii Informatice și de Comunicații își schimbă denumirea în Compartimentul Servicii Informatice, cu 6 posturi.

Se înființează Biroul Cabinet Primar, ce va coordona următoarele elemente structurale: Compartimentul Consilieri Personali Primar (4 posturi contractuale), Compartimentul Secretariat (1 post contractual) și Compartimentul Protocol (1 post contractual).

Se înființează și Compartimentul Ordonanță Corporativă, cu 2 posturi, în vederea punerii în aplicare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la societățile comerciale/regiilor autonome la care Consiliul Local al municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul .

În vederea implementării proiectelor din cadrul proiectului Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2021 se înființează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca și Capitala Europeană a Culturii, cu 1+8 posturi, obținut prin preluarea activității și a unor posturi de la Serviciul Relații Locale, Regionale și Naționale și de la Biroul Organizare Evenimente.

