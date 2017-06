NASA promoveaza misiunile pe Marte: a prezentat un rover ce seamana cu un Batmobil

Vehiculul, care seamănă cu unul din filmele science-fiction, a fost prezentat în cadrul programului “Summer of Mars”, la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Acesta are patru metri și șase roți și a fost prevăzut cu locuri pentru patru pasageri și un laborator mobil, dar și cu o armură ce are scopul de a proteja astronauții de radiații. Din păcate, vehiculul nu a fost construit pentru misiunile care vor urma pe Marte, ci în scop educațional și pentru a inspira generațiile viitoare să continue explorările pe Planeta Roșie, potrivit NASA. Totuși, anumite specificații ale acestuia se vor regăsi la următorul rover, la care NASA lucrează în prezent.

Vehiculul a fost construit în cinci luni de către compania care a realizat Batmobilul din filmul “The Dark Knight”.

Următorul rover va fi prezentat în anul 2020 și va fi mai potrivit echipat pentru deplasări pe Marte, a dat asigurări NASA.

Video: Facebook/NASA’s Kennedy Space Center