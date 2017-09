Moment emotionant: Unul dintre caii care au concurat la Herneacova s-a pensionat

Spectatorii şi membrii juriului competiţiei care are loc în localitatea timişeană Herneacova au asistat la o ceremonie specială, pregătită de organizatori, pentru a marca momentul retragerii din activitatea sportivă a calului Quinara, care aparţine concurentei Francesca Moldovan. Momentul a fost unul emoţionant.

„Am câștigat foarte multe premii cu ea. Mi-am dat seama din primul moment că este o iapă excepțională. Pot spune că am crescut împreună şi îi datorez ceea ce sunt astăzi ca sportiv. Fără ea, nu aş fi astăzi la nivelul la care sunt. Am participat la concursuri din ce în ce mai dificile, am crescut încet-încet nivelul obstacolelor, de la 115 centimetri la 135 – 140 de centimetri. Apoi mi-am fixat ca obiectiv Europenele, aşa că am început să ne prezentăm la concursurile de calificare, unde am obţinut locuri foarte bune, chiar locul I”, a declarat Francesca Moldovan, campioana naţională la României la juniori în 2015.

Quinara, un exemplar deosebit din rasa Holsteiener, are 17 ani, iar participarea la concursul internaţional de sărituri peste obstacole de la Herneacova a reprezentat cursa de “adio”, Francesca Moldovan, s-a despărţit de partenera ei, plângând.

“Între noi două există o relaţie extrem de strânsă, o armonie. Mă doare sufletul când ştiu că nu voi mai concura niciodată cu Quinara. Sunt convinsă însă că se va bucura de o <pensie > liniştită, pentru că o voi lăsa liberă. O voi duce la montă şi sperăm să iasă din ea un mânz frumos, care să devină campion”, a mai subliniat Francesca Moldovan cu lacrimi în ochi. Deşi Ouinara a fost retrasă din viaţa sportivă, Francesca Moldovan concurează în continuare la Herneacova International Jumping cu calul Zarino 49. Herneacova International Jumping continuă până pe data de 24 septembrie, cu două zile de pauză (20 şi 21 septembrie).