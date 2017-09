Minunile continua si ACS Poli Timisoara bate Dinamo la Bucuresti

ACS Poli Timişoara a obţinut din deplasarea la Dinamo mai mult decât se aşteptau probabil chiar şi o parte dintre jucătorii sau conducătorii clubului. Echipa a jucat fotbal adevărat, nu a dat baloane la disperare, a avut ocazii şi visul unei victorii s-a împlinit. Formaţia vine acasă cu toate cele trei puncte, după un 2 – 1 meritat. Timişorenii au fost conduşi, au egalat şi au înscris ulterior pentru victorie. De cealaltă parte, Dinamo nu a prea strălucit şi a rămas fără o victorie pe care o considera la îndemână.

Cu un Curileac rămas titular, în anumite momente din nou nesigur, dar mai ales cu Drăghici în atac, alb-violeţii au început bine partida. În sfârşit tricourile copilăreşti, roz, au fost lăsate deoparte, iar albul şi violetul au fost pe teren. Exact Drăghici a avut o bună ocazie pentru oaspeţi, din păcate fără succes, iar golul a venit de partea cealaltă. A fost o pasă de la Nemec, terminată cu un gol al lui Costache.

Egalarea vine repede, a fost o fază la care Bârnoi a fost faultat destul de rău în careul dinamovist, iar arbitrul a arătat punctul cu var. Execută Vaşvari şi scorul e 1 – 1. Acelaşi scor rămâne şi la pauză.

Chiar dacă Dinamo este cea care începe cu câteva ocazii bune, cei care înscriu sunt timişorenii. După o ratare de copil a noului croat al alb-violeţilor, Curjuric, a venit o nouă ocazie excelentă a lui Bârnoi. Cel care înscrie este chiar singurul atacant adevărat din echipă, Drăghici. Timişorenii continuă jocul bun şi reuşesc să aibă ocazii. Dinamo se pierde total şi meciul se încheie cu succesul bănăţenilor, cu 2 – 1.

Ionuţ Popa, antrenor ACS Poli Timişoara: Galeria lui Dinamo striga să vin eu la naţională

„Mă bucur pentru victorie, deşi după ce am început jocul mă gândeam să nu luăm multe goluri. Dinamo a început bine, şi-a creat ocazii multe. Îmi era frică de faptul că o să luăm bătaie la scor. În a doua repriză, am echilibrat şi am ratat câteva ocazii incredibile. Galeria lui Dinamo striga să vin eu la naţională. Oamenii mei din staff m-au rugat să îi iau și pe ei. Glumesc. Şi Contra şi Dan Petrescu sunt antrenori foarte buni, dar trebuie să facem o diferenţă: una e să fii tehnician de echipă de club şi alta să fii selecţioner”.