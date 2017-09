Ministrul Transporturilor are din nou probleme cu autostrada Lugoj – Deva

Cele mai noi probleme descoperite de ministrul Transporturilor la cea mai mare lucrare de infrastructură din zona de vest a României, autostrada dintre Lugoj şi Deva, se referă acum la lotul 3. După ce o vizită de lucru a dus, într-un exerciţiu mai mult de imagine, la rezilierea parţială a contractului de construcţie pe un tronson din lotul 2 care oricum urma să fie relzilitat, acum ministrul Cuc e supărat pentru lotul 3. De această dată spune că sunt probleme de calitate pentru că firma constructoare ar fi dezordonată pentru că lucrează cu 29 de subcontractori. La Constanţa, Cuc a vorbit despre acest lot 3.

„Pe unele şantiere de autostrăzi, lucrurile merg foarte bine, însă avem probleme de calitate pe unul dintre loturi, mă refer la lotul 3 Lugoj-Deva, unde avem un constructor pe care îl monitorizez îndeaproape, este un constructor despre care am mai spus că lucrează foarte dezordonat, are 29 de subcontractori. Am avut probleme la terasamentul autostrăzii şi nu vreau să risc să punem în folosinţă un lot de autostradă şi să repetăm episodul de la Sibiu-Orăştie, lotul 1, şi să avem probleme la terasamente, adică să se surpe autostrada. În acest sens, am rugat atât constructorul, cât şi consultantul să monitorizeze foarte atent calitatea lucrărilor’, a declarat Răzvan Cuc.

Dintre toate cele trei loturi aflate în construcţie, cel cu numărul 3 este cel mai avansat. Aici au fost realizate 74,5 la sută dintre lucrări, acest procent fiind consemnat la jumătatea lunii august, după ce cu o lună în urmă valoarea anunţată depăşea 80%. În urma unor verificări, inspectorii de la Drumuri au constatat că o serie de lucrări nu erau conforme şi s-a ajuns în situaţia în care a fost redus procentul de realizare. Tot pe acest lot constructorul a fost pus în imposibilitatea de a lucra la nodul rutier de la Holdea, un nod introdus ulterior în proiect pentru ca lotul 3 să poată fi utilizat chiar dacă celelalte nu vor fi finalizate. Aici, cei de la Ministerul Transporturilor au emis o hotărâre pentru expropierea unui teren necesar noului nod, problema fiind că în urma neatenţiei a fost trecută în hotărârea de guvern o altă parcelă de teren, aflată la ceva distanţă de nod. Ulterior, greşeala a fost remediată şi astfel s-a putul lucra şi la acest nod.

