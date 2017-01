Masina facuta praf, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului si a intrat cu ea intr-un gard, la Timisoara

Incidentul s-a produs în jurul orei șase dimineață. Conducătorul auto circula dinspre sensul giratoriu din Calea Buziașului spre Fabrica de bere. La un moment dat a pierdut controlul volanului, a ajuns cu mașina pe trotuar și s-a izbit de gard.

„La ora 5:50 un Golf a pierdut controlul volanului, a derapat și a lovit de două ori gardul de la fabrica de detergenți Dalli. Până am ieșit afară, am văzut 3 tineri care părăseau locul accidentului sub pretextul că îl conduc pe unul din ei la autogară, lăsând mașina jumătate pe trotuar și jumătate pe banda 1 de mers spre Fabrica de bere”, povestește unul dintre cititorii tion.ro, care lucrează la societatea comercială.

Conducătorul auto nu s-a mai întors la locul accidentului, dar polițiștii ajunși la fața locului au intrat în legătură cu el. Este vorba despre un tânăr de aproximativ 20 de ani care și-a rezervat dreptul de a se prezenta singur la poliție în următoarele ore, pentru că incidentul nu s-a soldat cu victime.