La Timisoara se lucreaza la vaccinul ce va trata alergia la ambrozie. Progresul facut de specialisti

Institutul Oncogen şi Spitalul Judeţean Timişoara continuă studiile complexe în domeniul alergologiei, mai precis încearcă să găsească un vaccin care să permită combaterea efectelor ambroziei pentru cei care sunt afectaţi de această problemă.

„Este vorba despre un proiect de cercetare câștigat de Oncogen, al treilea obţinut legat de cercetare în domeniul alergologiei, este vorba despre identificarea factorilor alergeni din polenul de ambrozie, o afecțiune care, din păcate, se manifestă din ce în ce mai acut și afectează o mare parte din populația din vestul României, România și întreaga Europă. În faza actuală se produc cercetări privind numărul de persoane afectate, simptomologia acestor persoane și identificarea factorilor care duc la aceste alergii, urmând ca pe viitor să se lucreze la crearea unui vaccin care să fie administrat profilactic pentru a reduce numărul de persoane care sunt afectate de ambrozia”, a declarat directorul Spitalului Judeţean Timişoara.

În urma activităţii desfăşurate se doreşte crearea la Timişoara a unui centru de excelenţă în combaterea alergiilor, o premieră în România. Timişoara este pionier în acest domeniu, dacă în ceea ce priveşte terapia cancerelor există deja concurenţă, în ceea ce priveşte terapiile pentru alergeni nu mai există niciun centru de studiu.

„România este printre puținele țări din Uniunea Europeană care nu are un site specializat în acest domeniu. În timp ce în vestul europei țările și-au pus la punct aceste sisteme de alarmare la apariția valurilor de polen, care au consecințe asupra sănătății populației, România nu are un astfel de sistem. Aceste site-uri seamănă cu cele de meteorologie și includ un cod de culori galben, portocaliu și roșu, în funcție de concentrația valului de polen care se apropie. Aceste site-uri permit pacienților cu alergii, de exemplu la ambrozie, să vadă când se apropie valul de polen de locul în care stau, când ajunge maximul și când se preconizează a trece, pentru a se putea pregăti. Aceste valuri de polen sunt extrem de neplăcute. Lucrul acesta ar trebui să fie instalat pe telefoanele mobile și să te alerteze și să vezi harta pe telefon al modului cum se apropie valul de polen, așa cum sunt site-urile meteo. Noi am sperat să-l facă autoritățile, nefăcându-l, o să ne implicăm noi cât putem în problema asta și cu ajutorul spitalului să facem acest site. cred că într-un an de zile am putea să-l punem la punct”, a declarat Virgil Păunescu, directorul Oncogen.



Unul dintre liderii proiectului, alergologul Carmen Panaitescu, profesor universitar la Timişoara, avertizează că dezinteresul autorităţilor a atins cote alarmante, iar cantitatea de polen de ambrozie care ajunge în aer este imensă şi are efecte negative foarte mari.

„Alergia la ambrozie este una dintre problemele majore de sănătate publică. practic, este cea mai importantă sursă de alergie în zona Banatului. Am constatat prin studiile pe care le-am făcut, că zona cea mai expusă este cea periurbană, acolo unde se întâlnește atât efectul polenului, cât și al poluării. Au început să apară copii cu vârste foarte fragede, cu alergie la ambrozie. Am cazuri de copii de doi ani care deja dezvoltă alergia la ambrozie, care arată că există niște modificări încă din viața intrauterină. Cred că s-a ajuns mult prea departe cu această nepăsare față de polenul de ambrozie, dacă acești copii au ajuns să sufere încă din viața intrauterină. Majoritatea persoanelor afectate de alergia la ambrozie sunt adulții, pentru că ei sunt în activitate și vor fi expuși în lunile august-septembrie la cantitățile imense de polen care există în aer, ei dezvoltă rinoconjuctivite și apoi astm și au o calitate a vieții extrem de alterată în această perioadă. Tratament eficient înseamnă să vaccinezi populația sensibilă și să știi fragmentele majore importante din alergenul care induce boala”, a declarat alergologul Carmen Panaitescu.

Specialiştii de la Timişoara, care deja au relaţii în acest domeniu cu Universitatea din Viena, îşi propun izolarea şi multiplicarea în laborator a cât mai mulţi din cei aproximativ 20 de alergeni ai ambroziei şi transfomarea acestora în vaccin.

„Acesta este și scopul proiectului pe care noi l-am început anul trecut împreună cu echipa de la Universitatea de la Viena, care beneficiază de o finanțare de două milioane de euro. Și în premieră națională absolută doresc să anunț că primele trei alergene majore din ambrozie au fost clonate și produse în centrul nostru. Sunt primele alergene clonate în România. Această tehnologie de ultimă oră nu mai este un secret pentru cercetătorii noștri, suntem în situația de a putea face această tehnică mai departe și pentru acest an ne propunem să izolăm toate cele 11 fragmente patologice din polen, adică vom știi ce este rău în ambrozie, vom putea să studiem aceste fragmente și pe baza acestor studii vom putea hotărî cum trebuie să arate vaccinul perfect pentru tratamentul alergiei la ambrozia”, a mai declarat specialistul timişorean.

Ea mai spune că alergenii din ambrozie au suferit mutaţii şi acum pot fi găsiţi şi în alte plante, de exemplu porumb, sau chiar în mierea care se realizează după culegerea polenului afectat.

