IT Congress, editia a noua. Timisoara devine in aceste zile capitala romaneasca a tehnologiei informatiei

Mii de vizitatori vor trece în următoarele zile pragul IT Congress, cel mai important eveniment din domeniul tehnologiilor moderne organizat pentru specialiştii din România. Temele principale ale evenimentului abordează în acest an transformarea digitală, ultimele tendințe din domeniul “Internet of Things”, viața în ”cloud”, securitatea IT, alături de cele mai noi soluţii și echipamente ale marilor branduri internaţionale, care ne pot face viața mai ușoară și ne pot conecta la viitor. Cisco este în acest an unul dintre principalii parteneri ai evenimentului.

„IT-ul a transformat şi continuă să transforme puternic modul în care facem lucrurile. De la socializare şi până la modul de a conduce şi controla o afacere, în sănătate sau servicii publice tehnologia şi calculatoarele au devenit un mijloc de a genera eficienţă, uşurinţă şi performanţă. Iar predicţiile cu noutăţile ce urmează să apară în următorii 5 ani sunt spectaculoase, se vorbeşte de o nouă revoluţie industrială generată de tehnologie, de Internet of Things – Internetul lucrurilor, de miliarde de senzori care colectează şi transmit date, de automatizare, de <<orice>> inteligent. Această evoluţie tehnologică a transformat şi rolul şi gândirea profesioniştilor din domeniul IT”, a declarat Stelian Câmpianu, director executiv al ETA2U despre tema ediţiei de anul acesta a IT Congress, „Beyond IT”.

Evoluţia evenimentului a fost continuă, chiar organizatorii nu se aşteptau ca dezvoltarea IT Congress să fie la un asemenea nivel.

„La prima ediţie noi ne-am gândit că o să fie mare, de la a treia ediţie chiar a devenit mare. Nu ne-am gândit că vom ajunge la hale, la fel cum e la Cebit. Primul eveniment a avut în jur de 200 de participanţi şi două sesiuni de dezbateri, ulterior a evoluat spaţiul de expoziţie, cu echipamente, a crescut nivelul la care se discută, interesul şi numărul de participanţi. Avem participanţi chiar din Suceava sau Constanţa, deci e bine. Am devenit un eveniment important”, ne-a mai declarat Câmpianu.

În cadrul evenimentului, specialiştii IT şi managerii companiilor au acces la peste 60 de prezentări şi workshop-uri pe diferite teme susţinute de reprezentanţi ai celor mai mari multinaţionale din industria IT, precum şi la demonstraţii “live” ale celor mai noi tehnologii dezvoltate de acestea. Astfel, participanţii la eveniment vor putea găsi soluții și răspunsuri la problemele și provocările cu care se confruntă zi de zi în interiorul organizaţiei. Ediţia de anul acesta a IT Congress va cuprinde de asemenea şi sesiuni dedicate soluţiilor şi echipamentelor IT care se pot implementa în mediul de producţie, propunerile fiind menite să aducă practic viitorul în prezent. Participanţii la eveniment vor avea ocazia de a testa ultimele soluţii tehnologice la stand-urile principalilor jucători de pe piaţa IT mondială, parteneri ai evenimentului: Cisco, Dell EMC, Advantech, Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Microsoft, NetApp, Oracle, Palo Alto Networks, Veeam, VMware, Xerox, APC, Bitdefender, Epson, Hikvision, Lenovo, Asus, Cyber Smart Defence și ELO Technology.

Oraşul Timişoara, împânzit de senzorii Loratim

În ultimele trei luni Timişoara şi câteva dintre zonele periurbane au fost împânzite cu senzorii de ultimă generaţie ai companiei ETA2U. Societatea timişoreană a realizat o reţea, denumită Loratim, care poate furniza informaţii dintre cele mai diferite. Vlad Arsene, reprezentantul departamentul de inovare al ETA2U, spune că prin acest sistem se doreşte prezentarea a ceea ce înseamnă Internet of Things, „o evoluţie a ceea ce înseamnă automatizare”.

„Noi dezvoltăm această linie de business de un an şi jumătate, sunt reţele de senzori care acoperă suprafeţe mari. Sunt optimizate pentru consum mic de energie şi au o rază de acoperire de până la 30 de kilometri. Loratim, reţeaua din Timişoara, sunt 10 echipamente care acoperă oraşul şi zonele periurbane. Cu acest sistem Timişoara devine un laborator viu, noi oferim acces pentru toată comunitatea, pentru cei care doresc să realizeze aplicaţii pe baza acestor senzori. Se pot monitoriza o serie de indicatori: iluminat stradal, parcări inteligente, smart metering. Se poate realiza prevenirea scurgerilor de apă, se realizează optimizarea consumului, a valorii facturii. Comunicarea se realizează prin intermediul reţelelor WAN sau prin GSM”, a declarat Arsene.

Sistemul nu poate fi considerat unul de tip Big Brother, eventual este unul pozitiv, ne garantează specialistul ETA2U.

„Nu se poate face streaming, nu sunt transmisii video, este vorba de un bitrate mic, este un consum mic de date. Acum, la IT Congress, de exemplu, avem senzori pe autobuzele care aduc oamenii la Complex Senator, la eveniment. Se face monitorizare a indicatorilor de mediu, gaze, noxe, foarte multe asemenea date”.

IT Congress este cel mai important eveniment IT multibrand organizat în România începând din 2009 de integratorul IT ETA2U din Timişoara. Anual, evenimentul a prezentat cele mai noi tehnologii ale marilor jucători de pe piaţa IT mondială, reunind peste 1.000 de participanţi la fiecare ediţie.