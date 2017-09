Ionut Popa avertizeaza inaintea meciului cu Sepsi: Gata cu euforia, urmeaza un meci greu

Victoria de la Bucureşti cu Dinamo a ridicat aşteptările fanilor. ACS Poli Timişoara e pe loc de play-off, iar suporterii doresc o victorie şi sâmbătă, când e programat meciul de acasă cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Antrenorul Ionuţ Popa avertizează că euforia trebuie lăsată la o parte, iar partida cu ardelenii trebuie privită cu cea mai mare seriozitate. Este o formaţie extrem de ambiţioasă, cu câteva individualităţi de primă mână.

„Avem o perioadă foarte bună, dar trebuie să fim atenți. Am câștigat cu Dinamo și CFR, dar trebuie să fim atenți să nu devenim prea euforici! Personal, nu cred că suntem favoriți înaintea acestui meci. Sepsi are câțiva jucători foarte buni. Are un portar valoros, la fel sunt jucători cu experiență de primă ligă: Petre, Astafei, Oros sau Grecu. De aceea, se anunță un joc greu!”, a declarat Ionuţ Popa.

Echipa timişoreană are probleme de lot înaintea partidei de sâmbătă. După accidentarea de la Bucureşti Drăghici a rămas cu umărul imobilizat, în timp ce Ţigănaşu nu e refăcut. În ceea ce-l priveşte pe Mailat, care a fost „accidentat” de club după ce şi-a depus memoriu pentru a deveni jucător liber, acesta este puţin probabil să-şi facă apariţia pe teren. De revenit va reveni Doman.

Tehnicianul a vorbit din nou despre finanţarea de la primărie, chiar dacă această pistă pare total pierdută, Popa făcând afirmaţii care sunt mai mult de competenţa conducerii administrative a clubului, nu de partea tehnică. Totuşi, antrenorul spune că îl deranjează că alte cluburi similare primesc sprijin fără probleme, iar cel din Timişoara nu mai capătă bani publici de ceva vreme. În aceste condiţii ACS Poli va trebui să se roage de tot felul de patroni să dea bani la echipă pentru supravieţuirea acesteia.

Meciul cu Sepsi are loc sâmbătă seara, pe „Dan Păltinişanu”, de la ora 18.