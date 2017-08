Inceput fulminant, final la limita. ACS Poli Timisoara – CFR Cluj: 4 – 3

ACS Poli Timișoara a fost doar la un pas de a „demola” CFR Cluj, a condus formația ardeleană cu 4 – 0, dar în final a fost aproape de a fi egalată sau chiar învinsă. Din fericire, fluierul de final a venit la timp și echipa alb-violetă s-a ales cu trei puncte dintr-un meci ce părea extrem de dificil.

Primul dintre cele patru goluri a venit încă din minutul 2, după bijuteria din etapa precedentă marca Vașvari, sâmbătă pe „Dan Păltinișanu” a fost momentul de glorie al lui Munteanu. A fost un șut năprasnic de la 35 de metri, jucătorul timișorean l-a văzut pe portarul Vâtcă puțin ieșit și a înscris pentru 1 – 0. Jocul părea să se calmeze, cele două echipe părând să se studieze reciproc. Aceasta până când Cânu s-a „supărat” din nou și la un corner executat de același Munteanu s-a înălțat în careul mic și a marcat pentru 2 – 0. Clujenii păreau lipsiți de orice reacție și până la finalul reprizei au arătat absolut nimic în sensul de a reduce măcar din diferență.

Ceva sigur s-a întâmplat la pauză în vestiarul ardelenilor, pentru că pe teren a apărut o cu totul altă CFR Cluj. Presiunea pe poarta lui Curileac, în continuare titular, a crescut enorm. Au fost atacuri în valuri, apărarea timișoreană a reușit să reziste, cu eforturi mari și multă precipitare. Important este că mingea nu a intrat în poarta gazdelor. De marcat au marcat, surpriză, tot timișorenii lui Ionuț Popa. A făcut-o singurul atacant adevărat rămas la lot după plecarea lui Bud, Octavian Drăghici, în minutul 55, după ce jucătorul bănățean a insistat la o minge bâlbâită de apărarea clujeană, deviată în careul advers. Nu trec decât cinci minute și ACS Poli mai înscrie o dată. Munteanu reușește dubla, el intră în careu, șutează, apărătorii adverși resping greșit și timișoreanul marchează pentru 4 – 0.

Dan Petrescu face o mișcare excelentă și îl timite în teren pe Balde. Iar acesta avea să fie letal pentru apărarea timișoreană. Senegalezul înscrie de două ori pe sub Curileac, la două faze aproape trase la indigo, în minutul 74 și 77. Parcă nimeni nu reușește să îl oprească pe atacantul de culoare, el intră în careu, puțin lateral stânga și plasează frumos mingea pe sub portarul timișorean. Gluma se îngroașă rău de tot un minut mai târziu, atunci când capul lui Cânu, cel care a înscris pentru 2 – 0, a trimis de această dată în propria poartă. ACS Poli – CFR Cluj: 4 – 3.

Din păcate, nu a lipsit prea mult ca echipa gazdă să piardă, Curileac a arătat nesiguranță nepermisă la unele faze de final de meci, scăpând mingea în câteva faze cheie. Doar norocul sau colegii din apărare l-au scăpat de un gol care ar fi adus cel puțin egalarea și pierderea a două puncte complet meritate.

Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: A fost o lecție dură pentru noi

„Suntem foarte supărați, am început foarte rău meciul. Timișoara a avut un gol extraordinar, jucătorii noștri nu au mai știut ce să facă. Ne-a fost greu, cred că și căldura. Când iei gol și căpitanul Deac se accidentează, nu e ziua ta. Am spus la pauză că dacă vom marca noi primii se schimba meciul. Intrarea lui Balde a schimbat jocul, am avut câteva ocazii de 4 – 4. nu mă ajută că a fost 4 – 3, preferam să fie 4 – 0, nu ne ajută nimic, doar pe Balde. A fost o lecție dură pentru noi. A fost cel mai slab meci al nostru. Nici nu știu cum au reușit la 4 – 2, la 4 – 3 să joace. Golul acela al lui Muntean ne-a dezarmat”.

Ionuț Popa, antrenor ACS Poli Timișoara: M-am gândit la 4 – 3 că e blat, că se termină 4 – 4, nu știam ce dracu e aici

„Nici nu mai știu ce să zic despre un asemenea joc. M-am gândit la 4 – 3 că e blat, că se termină 4 – 4, ce dracu e aici. Mi-a sărit umărul de la loc, mă doare de nu mai pot. Un meci care îmi amintește de celebrul UTA – Poli, de meciul Foresta – Dinamo, ne-am pierdut toți cu firea. Cred că la golul 2 nu au fost fair play cu noi, trebuia să dea mingea afară. Cred că puteam să luăm și bătaie. Le-am promis cinci zile libere dacă iau șase puncte. Echipa joacă și a jucat bine ultimele trei etape. Bârnoi din minutul 60 avea deja crampe, a fost la bacalaureat toată săptămâna, sper să devină mai deștept. Sper să rezolvăm și pregătirea fizică din mers, cred că la 4 – 2 ne-am pierdut fizic. Am câștigat șase puncte nesperate, am dedicat victoria lui Artean, care se căsătorește. Ne dorim cât mai mulți spectatori. Am auzit strigându-se împotriva lui Radu Naum. Timișoara a fost nemulțumită, sper să nu avem oameni care să fie împotriva noastră. Suntem pe un trend ascendent. Mi-aș dori să fie mai bine, sunt atâția factori. M-am săturat să îi văd pe jucători ridicând această problemă a banilor, sper să rezolvăm. CFR au prins o zi foarte proastă, până la 4 – 0 nici nu au mișcat. După, am prins noi o zi proastă”.