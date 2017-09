Incepe o noua editie a Festivalului Simultan

Festivalul internațional de artă media Simultan va avea loc în perioada 3-7 octombrie și se va desfășura în următoarele locații: Sala 2 a Teatrului Național Timișoara (Parcul Civic): proiecții video, live performance-uri audio-vizuale și concerte de muzică experimentală, Mansarda Bastionului Theresia (str. Hector, nr.4): expoziție de artă sonoră – SOUNDING, proiecții video și două performance-uri, cafeneaua Aethernativ (str. Mărășești nr. 14, Ap. 3): after-party-urile acestei ediții și makerspace Plan Zero (splaiul Tudor Vladimirescu 32-33): workshop-ul Engram Extraction.

Secțiunea de live performance-uri audio-vizuale și concerte de muzică experimentală aduce pe scena Teatrului Național artiști de renume internațional ca Atsuiro Ito de origine japoneză cu un performance mai mult decât spectaculos, Tara Transitory un artist transgender din Singapore care revine pentru a doua oară la Simultan cu performance-ul One Nation Man, dar și proiectul artistic PFA Orchestra.

De asemenea, în cadrul acestei ediții, Asociația Simultan în parteneriat cu Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, aduce în orașul de pe Bega o conferință europeană care reunește practicieni și profesioniști, reprezentanți a zece instituții importante de artă media din Europa. Această conferință, coordonată de SIMULTAN Festival, face parte din programul Xtentions – o inițiativă a Timișoara 2021 de extindere spre un public nou.

Expoziția SOUNDINGS este un alt element surpriză pentru publicul festivalului SIMULTAN. Evenimentul îi aduce la un loc pe artiștii Ricky Van Broekhoven [NL] – Sonoscope – o instalație media interactivă bazată pe undele sonore ascunse, Klaas Hübner [DE] – Extended Pick-up care explorează toate sunetele produse de dispozitivele electronice folosite în viața de zi și recompune totul într-o nouă secvență sonoră, Sillyconductor [RO] cu proiectul 100 Catronoame, care folosește o instalație construită din 100 de metronoame sub forma cunoscutelor jucăriilor maneki neko (pisicile aducătoare de noroc) din Japonia pentru a crea varianta modernă a “Poème Symphonique” a lui Gyorgy Ligeti.

Ediția a 12-a a festivalului se va încheia cu un party de neratat marca Corp (Chlorys & Admina), un proiect/platformă dezvoltat ca și manifest feminist, susținut în spațiul cultural Aethernativ.

Evenimentul este organizat de Asociația Simultan, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, realizat cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local Timișoara, iar ca parteneri sunt: Teatrul Național Timișoara, Muzeul Național al Banatului și partener principal: Timișoara 2021.

PROGRAM FESTIVAL

Marți, 3 Octombrie

Teatrul Național Timișoara Sala 2

19:00 Deschidere _Possible Futures_

19:15 Proiecții video

20:00 Concerte/Live

KLAAS HÜBNER & IOANA VREME MOSER [DE/RO]

ATSUIRO ITO [JP]

TARA TRANSITORY [SG]

Miercuri, 4 Octombrie

Mansarda Bastion Theresia

14:30 Deschidere expoziție SOUNDING

15:00-18:00 Conferință FRAME[work]

18:00 Performance LALA MISOSNIKY [RO]

19:30-20:30 Proiecții video

Joi, 5 Octombrie

Mansarda Bastion Theresia

12:00-19:00 Expoziție SOUNDING/ Artiști: Ricky Van Broekhoven [NL], Klaas Hübner [DE], Sillyconductor [RO]

15:00-18:00 Conferință FRAME[work]

18:00 Performance HER VOICE [RO]

18:30 Performance UNFOLD MOTION & MARIUS NESVEDA [RO]

Teatrul Național Timișoara Sala 2

19:00 Proiecții video

20:00 Concerte/Live

JD ZAZIE [IT/DE]

DEREK HOLZER [USA]

NAVA SPAȚIALĂ [RO]

Vineri, 6 Octombrie

Mansarda Bastion Theresia

12:00-19:00 Expoziție SOUNDING/ Artiști: Ricky Van Broekhoven [NL], Klaas Hübner [DE], Sillyconductor [RO]

17:00-18:00 Proiecții video

Teatrul Național Timișoara Sala 2

19:00 Proiecții video

20:00 Concerte/Live

SZABOLCS VERES [HU]

PFA ORCHESTRA [RO]

RYAN JORDAN [UK]

Aethernativ

22:00 NAVA SPAȚIALĂ djs [RO] – after-party

Sâmbătă, 7 Octombrie

Plan Zero

11:00-18:00 WORKSHOP: Engram Extraction cu Ryan Jordan [UK]

Mansarda Bastion Theresia

12:00-19:00 Expoziție SOUNDING/ Artiști: Ricky Van Broekhoven [NL], Klaas Hübner [DE], Sillyconductor [RO]

17:00-18:00 Proiecții video

Teatrul Național Timișoara Sala 2

19:00 Proiecții video

20:00 Concerte/Live

AND THEN THIS [RO]

PAREIDOLIA [DE]

FRANCK VIGROUX & KURT d’HAESELEER [FR/BE]

Aethernativ

22:00 CORP. (Admina + Chlorys) djs [RO] – after-party