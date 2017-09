Inca un festival tare la Cluj: We Love Retro, cu Haddaway, 2 Unlimited, N&D si altii, in noiembrie

Șase nume reprezentative pentru industria muzicală a anilor ’90 vin în România, patru formații urmând să se afle pentru prima dată în țara noastră. Iubitorii genului retro pot să cumpere ultimele bilete la prețuri reduse.

Sâmbătă, 18 noiembrie, începând cu ora 20, în sala polivalentă din Cluj-Napoca va răsuna din nou muzica anilor ’90, la cea mai mare petrecere retro a anului. Cea de-a patra ediție a Festivalului We Love Retro, din cadrul Transylvania Music Events, aduce pe scenă mult mai mulți artiști decât în edițiile precedente.

„Mai mult decât atât, We Love Retro va pune un mai mare accent pe partea de producție a evenimentului, o scenografie mai complexă, care va teleporta invitații într-un show de excepție. În fiecare an festivalul s-a bucurat de câte un nou record de audiență. Artiștii care ne vor transpune în lumea retro sunt: 2 Unlimited, Haddaway, Corona, Dj Sash!, iar în premieră N&D și Sweet Kiss, care s-au reunit în exclusivitate pentru acest eveniment”, transmit organizatorii.

Cu siguranță vă amintiți de consacrata trupă tehno-dance 2 Unlimited, care s-a remarcat prin single-ul No Limit, prezent pe prima poziție a topurilor europene și care a vândut peste 18 milioane de albume în întreaga lume. Vine la Cluj într-o formulă nouă, fiind prezent doar un membru din trupa originală. Este vorba despre Ray Slijngaard, care vine cu noua solistă Kim Vergouwen.

Artistul olandez Haddaway promite și el un show de excepție. „What is love”, cea mai cunoscută piesă a lui, va răsuna în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Plină de viață și exotică, Olga Maria de Souza, personajul principal al trupei italiene Corona, este pregătită și ea să recucerească publicul cu celebrele piese „Rhythm of the Night”, „Baby Baby”, „Try me out” și multe altele.

Nu în ultimul rând, echipa germană Dj Sash!, care a dat startul evoluției muzicii electronice și care a câștigat peste 65 de premii, revine în România după nouă ani, cu tot cu hitul „It’s my life”.

Să nu uităm însă de artiștii români din anii ’90. Trupa N&D s-a reunit special pentru acest eveniment, urmând să își încânte din nou fanii cu „Vino la mine” sau „Nu pot să uit”. Perioada retro a dat naștere și trupei Sweet Kiss, care a marcat muzica românească prin celebra piesă „Alin, Alin”. Formația nu a mai cântat din 2004, iar Transylvania Music Events a reușit să reunească toți membrii originali ai trupei pentru cea mai mare petrecere retro din România.

Organizatorii au pus în vânzare 9.000 de bilete pentru ediția de anul acesta. Prețul diferă în funcție de amplasarea locului în sală: 65 de lei la zona Standard Dance Arena și 120 de lei la zona Diamond Seat. Biletele de tip “Diamond Seat” și “Golden Ticket” oferă, pe lângă cele mai bune locuri în sală, acces la baruri special amenajate. Ultimele bilete valabile la aceste prețuri pot fi cumpărate până duminică, 24 septembrie. Începând de luni, 25 septembrie, costurile biletelor vor crește după cum urmează: Diamond Seat – 140 de lei, Golden Circle – 120 de lei, Standard Seat I – 95 de lei și Standard Dance – 85 lei.

Biletele pot fi cumpărate online pe biletmaster.ro și eventim.