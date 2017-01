Imaginea rugbistilor de la Timisoara Saracens, prezentata intr-un superb catalog

Sportivii care au adus titlul de campion al României sunt suprinşi în ipostaze fotografice aşa cum sunt în viaţa de zi cu zi, în zone cunoscute din Timişoara. Prin intermediul catalogului „The Journey”, clubul beneficiază de o imagine superbă, pe care puţine echipe au noroc să o primească. De o calitate deosebită, noul catalog de prezentare este disponibil într-o ediţie limitată de doar 500 de exemplare.

Catalogul nu este văzut ca un mijloc de business, ci ca o prezentare a echipei, o modalitate de a arăta faptul că rugbiştii s-au integrat cu succes în viaţa de zi cu zi a Timişoarei, aceasta chiar dacă vin din cealaltă parte a globului.

„Acest catalog nu reprezintă un bussiness, ci este o carte de vizită, imaginea noastră. Vrem să ajungă la iubitorii de rugby. Este o întrepătrundere, pentru că această echipă mereu s-a identificat cu acest oraș. Din această perspectivă am gândit tematica, că jucătorii și orașul sunt un tot unitar. Vrem să aducem cât mai multe trofee, plecăm pe un nou drum. «The Journey» este drumul pe care a pornit acest club. Din punctul meu de vedere, echipa se află la mijlocul unei decade. Avem nevoie și de lucruri pozitive ca să ne ridicăm și să ne continuăm drumul, și acest catalog face parte din aceste lucruri”, a declarat vicepreședintele Timişoara Saracens, Dușan Filipaș.

Printre cei care prezintă imaginea inclusă în acest catalog-document se numără şi Edmund Aholelei. O forţă a naturii, el nu mai este în catalog un rugbist aflat în acţiunea dură a unui meci, ci este prezentat cântând cu o vioară, la Filarmonică.

„E adevărat că nu știu să cânt la vioară, dar iubesc muzica. Băieții din spatele meu știau să cânte. A fost pentru prima dată când am pus mână pe o vioară și am fost parte dintr-o orchestră. Nu a fost deloc ideea mea, ci a Lianei (n.r. realizatoarea catalogului). La început am avut emoții, dar când am început pozele, a fost totul bine. Până acum, sunt încântat de oraș, iubesc orașul, îmi iubesc colegii”, a declarat Aholelei.

Echipa care a adus cele mai mari satisfacţii sportive pentru Timişoara ultimilor ani se uneşte cu imaginea oraşului. Aceasta a fost şi ideea avută în vedere când a fost conceput „The Journey”.

„Catalogul reprezintă călătoria duală a băieților de la Timișoara Saracens, atât în viața sportivă, de rugbist, cât și în Timișoara culturală, pentru că majoritatea rugbiștilor nu sunt din acest oraș. De aici a şi pornit călătoria duală din «The Journey». Nu a fost foarte greu să-i conving, pentru că le place, mai greu a fost la prima ședință foto, de pe teren, când au fost minus 7 grade. Ca un lucru inedit, Zaharia a fost în șalupă pe Bega, iar fotograful nostru, Eugen Răduț, a intrat la apă”, a declarat Liana Marin, cea care a fost responsabilă de realizarea catalogului.

„The Journey” este realizat în serie limitată şi nu va fi disponibil în masă pentru public, fiind folosit la prezentarea imaginii clubului. O primă utilizare a catalogului a avut loc cu ocazia meciurilor europene ala celor de la Saracens, fiecare adversar primind un asemenea catalog.