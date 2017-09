Fizica duce Universitatea de Vest Timisoara in celebrul top Shanghai

Universitatea de Vest din Timișoara a intrat în cel mai vechi și cel mai prestigios clasament internațional al universităților, Academic Ranking of World Universities/ARWU – cunoscut și ca ranking-ul Shanghai. În clasamentul ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects publicat în anul 2017, UVT se clasează pe poziția 301-400, cu domeniul Fizică. În top sunt prezente doar cinci universități din România: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Politehnica din București. La nivel mondial, în acest top sunt prezente mai mult de 4.000 de universități din 80 de țări din lume. Domeniul Fizică din cadrul UVT reconfirmă astfel rezultatele obținute în perioada anterioară, când a fost poziționat în zona galbenă a cercetării mondiale, prin lucrările științifice publicate în reviste internaționale de impact.

„Încercăm zi de zi să consolidăm comunitatea UVT, fiind convinși că această instituție este una specială, pe care fiecare dintre noi o avem în suflet. Performăm în toate domeniile, iar asta ne dă consistență. Multitudinea de domenii ne dă posibilitatea de a fi complementari, unele domenii dau forță prin numărul de studenți și cererea pe piața muncii, altele ne oferă excelență în cercetare. Fizica este un domeniu ce dă valoare cercetării UVT prin calitatea cadrelor didactice, a cercetătorilor și a studenților săi și nu ne surprinde această excelentă performanță”, a declarat Marilen Pirtea, rectorul UVT.

Universitățile din România sunt prezente în clasamentele realizate pentru domeniul ştiinţele naturii, subdomeniile matematică (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – top 201-300, Universitatea din București – top 201-300 și Universitatea Politehnica din Bucureşti – top 401-500) şi fizică (Universitatea de Vest din Timișoara – top 301-400 și Universitatea Politehnica din Bucureşti – top 401-500) şi pentru domeniul ştiinţe sociale, subdomeniul economie (Academia de Studii Economice din Bucureşti – top 151-200).

ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017 clasifică universitățile din lume în cinci domenii principale: ştiinţele naturii, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale şi ştiinţe sociale, acestora fiindu-le arondate 52 de subdomenii specifice.

Indicatorii de performanță ai acestei clasificări se bazează pe performanța academică în cercetarea științifică, pornind de la date disponibile la nivel internațional din surse ca Web of Science și InCites (ale Clarivate Analytics), studiul ShanghaiRanking’s Academic Excellence, Journal Impact Factor, perioada de referință fiind 2011-2015 pentru fiecare subdomeniu evaluat: numărul de publicații ale unei instituții; ponderea citărilor publicațiilor unei instituții; numărul de publicații care au fost găsite cu cel puțin două țări diferite în adresele autorilor împărțite la numărul total de publicații; numărul de lucrări publicate în Top Journals și numărul personalului unei instituții care a câștigat un premiu semnificativ. Astfel acești indicatori de performanţă măsoară productivitatea în cercetarea științifică, calitatea cercetării, gradul de colaborare internațională, cercetarea de bună calitate și cele mai înalte recunoașteri academice. Academic Ranking of World Universities/ARWU – cunoscut și ca ranking-ul Shanghai al universităților este considerat cel mai vechi și cel mai prestigios clasament internațional al universităților prin prisma indicatorilor de excelență folosiți în analiză.