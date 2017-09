Firmele timisene au aflat la CCIAT cum sa vanda prin comertul electronic

Interes ridicat pentru seminarul dedicat comerțului online organizat de CCIAT la Timișoara. În jur de 60 de reprezentanți ai firmelor au participat la eveniment ca să afle cum pot să-și vândă produsele și serviciile online. Temele abordate s-au referit la e-commerce și domeniul logistic.

„Dorim să informăm mediul de afaceri despre domeniul e-commerce, despre dezvoltarea acestui domeniu de activitate, precum și a start-up-urilor. CCIA Timiș are experiență în acest domeniu, pe un proiect transfrontalier România – Serbia, prin care am reușit să avem o platformă de vânzări online, intitulată «Made in Banat». Sunt în jur de 60 de companii interesate de acest eveniment”, a declarat Mihaela Tomescu, director economic al CCIA Timiș.

Alături de cei din sală s-a aflat și directorul uneia dintre cele mai mari societăți de curierat din Europa.

„Pentru a-ți extinde afacerea online trebuie să te pregătești foarte bine, despre asta vorbim astăzi, un website bun, foarte targetat și considerăm că aici, la Timișoara, sunt mulți antreprenori cu afaceri pe care-i putem ajuta să ajungă la acele target-uri”, a precizat Daniel Kearvell, reprezentantul societății din domeniul curieratului.