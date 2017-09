Familia femeii ranite la ruga din Freidorf va da organizatorii evenimentului in judecata

Elena Aoproaie, în vârstă de 53 de ani, a fost rănită grav sâmbătă seară după ce un panou de afișaj electronic s-a prăbușit peste ea în timpul rugii din cartierul timișorean Freidorf. Incidentul s-a petrecut în Parcul Petofy Sandor, în timp ce zona era plină de oameni care participau la eveniment. Display-ul imens a fost doborât la pământ din cauza unei rafale de vânt la scurt timp după ce furtuna a lovit Timișoara.

„A participat la eveniment alături de câteva colege de serviciu. Noi cei din familie nu eram acolo, a mers împreună cu colegele. Trecea pe alee în momentul în care s-a prăbușit panoul și nu a mai putut să se ferească. A fost o rafală de vânt care a doborât schela. Vom face plângere pentru vătămare corporală, în tot acest eveniment am înțeles că este implicată primăria prin Casa de Cultură, dar și consiliul administrativ local. Am avut o discuție cu un avocat. Va trebui sa să stabilim pașii ce trebuie urmați în condițiile în care ei știau că va fi vreme nefavorabilă și nu s-a luat nicio măsură pentru a preveni astfel de incidente. Cine își asumă toate cheltuielile care vor urma cu intervențiile medicale, plus daunele morale? Nu este de ajuns să organizezi un eveniment plecând de la premisa că fie ce va fi, fără să te gândești. Despre asta am discutat cu domnul Ioviță. Mi-a spus că a vrut să oprească evenimentul, dar au fost alte presiuni și s-a ținut și duminică”, a povestit pentru tion.ro fiul femeii rănite.

Elena Aoproaie a suferit fracturi multiple la nivelul feței, în zona toracelui și are picioarele strivite. Femeia a pierdut foarte mult sânge și, deși stabilă, starea ei este foarte gravă, spun medicii. Medicii de la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara vor analiza atent starea ei de sănătate în perioada următoare. Ei vor stabili apoi un calendar pentru intervențiile chirurgicale necesare pentru a o pune pe picioare.