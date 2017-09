Experiment vizual la Timisoara. Puteti privi in ochi, timp de un minut, un necunoscut, in Parcul Botanic

Evenimentul are loc joi, 7 septembrie, în Parcul Botanic din Timișoara (la intrarea dinspre Mărăști), de la ora 19. Organizatorii, „180deGrade”, vă provoacă să priviți în ochi o persoană necunoscută timp de un minut.

Sunteți chemați cu un izopren, două perne sau scaune și cu o pancartă cu textul “Where has the human connection gone? Share 1 minute eye contact to find out” sau cu alt text potrivit.

La ce te ajută acest experiment?

„Ochii noștri sunt făcuți pentru a se conecta. Ochii noștri exprimă sentimentele. În timpul conversației, contactul vizual arată atenție. Privirea ochi in ochi creează legături profunde”, transmit organizatorii pe pagina de Facebook.