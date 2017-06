Elevii timisoreni au castigat, la Dublin, un important concurs in domeniul IT

Succes total pentru cei mai mici programatori din domeniul IT care învață la Timișoara. Peste 50 de copii din mai multe orașe din România au participat la unul dintre cele mai importante concursuri din lume, destinate micilor programatori, Coder Dojo Coolest Projects Showcase. Evenimentul a avut loc la Dublin, în urmă cu mai puțin de o săptămână, ei concurând cu peste 1.000 de alți elevi. Iar succesul timișorenilor a fost la cel mai înalt nivel. Au fost șase echipe care și-au câștigat categoriile sau au ocupat locul al doilea la concurs.

Creațiile copiilor care au reprezentat Timișoara la acest uimitor concurs sunt remarcabile, făcându-i invidioși și pe cei mai înaintați în vârstă. Unul dintre cele mai interesante proiecte prezentate la eveniment, devenit câștigător, este „Blind Helper”, un sistem de senzori care ajută enorm persoanele fără vedere, creat de o echipă de copii formată din Mircea Șerbănescu, David Babescu și Dariana Dorin. Senzorii de proximitate, care se montează în partea superioară a corpului și la picioare, sesizează apariția unor obstacole și avertizează sonor persoana care le poartă, iar în funcție de locul unde apare obstacolul, partea superioară sau la picioare, și sunetul emis de sistem este diferit. De asemenea, sistemul acustic poate spune utilizatorului cât este ceasul.

„Este ca un senzor de parcare. Dacă va întâlni un obstacol va bâzâi”, a declarat Mircea Șerbănescu, elev timișorean, membru al echipei care a creat dispozitivul.

Un alt sistem revoluționar, poate nu unul în premieră mondială, dar unul extrem de complex și care poate avea în viitor aplicabilitate foarte bună, este un robot controlat cu puterea minții. O cască montată pe capul utilizatorului citește undele cerebrale și le transformă în comenzi transmise unui robot autonom. Realizat de Laura Chirilă și Sergiu Micorici, proiectul a stârnit admirația multor specialiști din întreaga lume. Dorința celor care au creat „MindRobot” este ca acesta să fie implementat pe un scaun cu rotile, folosit pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități.

„Robotul este controlat de un senzor care citește undele cerebrale. De asemenea, robotul mai are un senzor care îi permite să evite obstacolele. Noi ne-am propus să implementăm acest sistem pe un scaun destinat persoanelor cu dizabilități, astfel ca aceștia să se poată deplasa mai ușor”, a declarat Laura Chirilă.

Creativitatea elevilor timișoreni este excepțională, activitatea lor este deja în atenția multor companii. Din păcate, aceasta poate însemna și racolarea lor timpurie, pe piață numărul de specialiști disponibili pentru angajare este tot mai mic, iar obținerea unei semnături pe un contract începe chiar de pe băncile liceului. Din păcate, aceasta poate însemna și temperarea creativității viitorilor informaticieni, avertizează Radu Ticiu, lider informal al Coderdojo România. Tinerii ar trebui să fie încurajați să creeze, să își desfășoare activitatea în cadrul unor start-up-uri și nu doar să accepte un contract care poate este bine plătit, dar care temperează creația, a mai spus acesta.

Iată lista completă a proiectelor câștigătoare:

• Victor Fortiș și Elisa Erzse, de la CoderDojo Timișoara @CD Loga, respectiv CoderDojo Oradea, au fost câștigătorii categoriei Scratch, la subcategoria de vârstă peste 13 ani pentru proiectul TerraBots

• Radu Cărăvățeanu, ninja la CoderDojo Cluj-Napoca @Academy + Plus a câștigat la categoria Dezvoltare de jocuri, sub 14 ani

• Patrick Lenis, Victor Baican și Cezar Făgădar, de la CoderDojo Timișoara @temirice, respectiv CoderDojo Timișoara @Startup Hub, care au dezvoltat proiectul Shase au fost declarați câștigătorii categoriei Dezvoltare de jocuri, peste 14 ani

• Mircea Șerbănescu, David Babescu și Dariana Dorin, de la CoderDojo Timișoara @FEAA, au câștigat cu proiectul Blind Helper categoria Hardware sub 14 ani

• Laura Chirila și Sergiu Micorici, cu proiectul MindRobot, au câștigat categoria Hardware peste 14 ani