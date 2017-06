De 10 ani o companie de success!

Cu mândrie anunțăm că anul acesta compania Visma Software împlinește 10 ani de activitate în România. Familia Visma este unită și plină de diversitate, având 400 de colegi în România și peste 6.000 de colegi răspândiți în peste 100 de locații din Europa. În cei 10 ani de activitate în România, am evoluat de la an la an, cu ajutorul angajaților devotați, în două dintre cele mai dezvoltate orașe ale țării – Sibiu și Timișoara.

Visma este o companie leader pe piața din Europa în dezvoltarea de programe pentru automatizarea și gestionarea proceselor de afaceri în cadrul întreprinderilor. Avem o expertiză puternică pe produsele de gestiune Enterprise Resource Planning (ERP), acoperind o gama largă de clienți, de la întreprinderile mici până la cele foarte mari. De asemenea, portofoliul nostru mai cuprinde produse complementare necesare în mediul de afaceri ca de exemplu POS, CRM, produse bancare, plăți online, magazine online, telefonie mobilă. Tehnologia este o parte integrantă a vieții noaste, iar pe măsură ce nevoile utilizatorilor cresc, noi dezvoltăm aplicațiile pentru a se ridica la standardele de pe piața. De la celebrele aplicații desktop, s-a făcut trecerea la aplicații Cloud și Mobile. Vorbim de programe tot mai complexe, unde încercăm să ținem cont de părerea utilizatorilor noștri și să investim tot mai mult în design și user experience. Folosim această oportunitate pentru a le mulțumi tuturor colegilor, deoarece ei sunt cei care au făcut posibilă creșterea companiei și datorită lor se poate menține un proces de dezvoltare și îmbunătățire continuu în acest domeniu competitiv.