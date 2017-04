Dance Generation Weekend – un eveniment special pentru cei care traiesc in pasi de dans

„Dance Generation Weekend”, care este pus la cale de „Youth Can Do It” și Timișoara – Capitala Tineretului din România, are loc în perioada 28 – 30 aprilie, la Casa Studenților. În fiecare zi, evenimentul va debuta la ora 15.

Pe lângă workshop-uri și spectacole, vor avea loc mai multe competiții la care vor participa dansatori renumiți din România. Spre exemplu, concursul național de dans are loc pe 29 aprilie, de la ora 15.

„De asemenea, în cadrul evenimentului se va organiza si un masterclass de dans ce va avea loc la sediul FITT Timisoara pe data de 30 Aprilie 2017, de la ora 14:00 . Masterclass-ul va fi susținut de către campionul mondial al dansului electro : Nicolas Putzolu”, au transmis organizatorii.

Intrarea este liberă.