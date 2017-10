Consiliul Judetean Timis verifica laptele, cornurile si fructele pe care le primesc copiii in scoli. Au fost reclamatii

„În cursul săptămânii trecute, am primit mai multe sesizări din partea părinților, dar și a directorilor de unități de învățământ și a altor persoane privind calitatea produselor care ajung la copii. Tocmai de aceea, am dispus efectuarea de controale în școlile din județ. Serviciul de specialitate va întocmi un calendar cu verificările din perioada următoare. Vrem să ne asigurăm că produsele care ajung la elevi sunt de calitate și că firmele care au câștigat licitațiile respectă întocmai contractele semnate”, a transmis președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

Vă reamintim că, în urma unor licitații, Consiliul Județean Timiș a semnat contracte pentru ca preșcolarii și elevii până în clasa a VIII-a să primească produse lactate, de panificație și fructe. Controlul va fi efectuat de Direcția Administrație Publică Locală.

„Am colaborat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș și cu directorii școlilor și grădinițelor în întreaga activitate care a presupus stabilirea numărului de copii la care ajung gratuit aceste produse. De asemenea, am respectat toți pașii legali în ceea ce privește licitația și am cerut să controleze distribuirea și a calitatea produselor. Astăzi am solicitat, din nou, intensificarea acestor verificări”, a mai subliniat Călin Dobra.