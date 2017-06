Concurs! Tion.ro te trimite sa vezi Sigma, Dub Pistols si Chase & Status la Music Travel Festival

© foto: arhiva

Se anunță un weekend exploziv la marginea Timișoarei. Music Travel Festival aduce în acest an peste 30 de artiști internaționali și naționali care vor concerta la Arena Aqua Sport. Tion.ro are invitații la acest eveniment de neratat, unde vor veni, printre alții, Sigma, Dub Pistols și Chase and Status.