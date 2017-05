Cele mai bune experiente ale rotarienilor timisoreni vor fi puse in slujba comunitatii

La Timişoara va avea loc în acest sfârşit de săptămână una dintre cele mai importante acţiuni comune a celor cinci cluburi Rotary din Timişoara, o nouă ediţie a Forumului Vocațional Rotary Aspire. Evenimentul pune laolaltă rotarieni din cele mai diverse domenii de activitate, cu toţii îşi împărtăşesc experienţa profesională şi de viaţă.

„Marcăm a cincea ediţie a Rotary Aspire, am început această acţiune pentru a influenţa în bine comunitatea. În acest moment a devenit cel mai important proiect comun al cluburilor Rotary Timişoara. Este un cocteil minune în care aducem 35 de vorbitori din diferite domenii, reuşim să combinăm doze de know how, de succes şi chiar eşecuri. Nu e un bussiness, nu facem o afacere din acest forum, fiecare club contribuie, se deschide, şi pune la dispoziţia comunităţii un set de experienţe pentru multiplicarea lucrurilor bune. Vorbim în cadrul forumului despre orice altceva, dar nu de politică, ci despre artă sănătate, dezvoltare antreprenorială, despre afaceri. Este foarte interesant, un medic vorbeşte despre fericire şi sănătate, un om de afaceri despre artă şi aşa mai departe”, ne-a declarat Cosmin Grapini, conducătorul ediţiei din acest an a forumului, fost preşedinte al Rotary Cetate Timişoara.

Ce a rămas în urma ediţiilor anterioare? Cel mai bine a prezentat rezultatele forumurilor din anii precedenţi Luminiţa Ţundrea, cea care va ocupa funcţia de preşedinte a Rotary Cetate Timişoara în următorul an rotarian.

“Cel mai mult forumul a avut efect asupra psihologiei oamenilor. La prima ediţie de abia am reuşit să găsim speakeri, acum am ajuns să selectăm temele discutate. Oamenii s-au dezvoltat, au primit curaj. Stimulăm oamenii să îşi găsească adevărata vocaţie în viaţă. Nu putem spune că participanţii şi-au schimbat jobul, dar sigur au găsit noi pasiuni, hobby-uri. Dar cel mai important este că am ajuns să ne cunoaştem, să colaborăm, membrii tuturor cluburilor din Timişoara. Asta este cel mai important, că acum ne cunoaştem şi colaborăm. Acum putem face împreună proiecte mai mari, cu efecte asupra comunităţii”, a declarat Luminiţa Ţundrea.

Forumul vocaţional al rotarienilor se va desfăşura sâmbătă şi duminică, la Palatul Administrativ din Timişoara, debutul acţiunii fiind programat sâmbătă de la ora 9.30. Vor fi cinci conferinţe şi 35 de speakeri, care vor expune pe cele mai diverse teme.