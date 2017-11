Casa noua, construita de Arhiepiscopia Timisoarei, pentru o familie din Timis. Mitropolit: Nu suntem altceva decat o mana a lui Dumnezeu

Familia cu doi copii din localitatea timișeană Șipet a rămas, în 9 august, fără un acoperiș deasupra capului. Casa a fost distrusă în întregime, incendiul s-a propagat rapid și a cuprins întreaga locuință. Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan, a mers atunci la fața locului și a luat decizia ca Arhiepiscopia Timișoarei să le construiască oamenilor o nouă casă.

„Într-o seară, în jurul orei 22, părintele paroh mi-a transmis că la o familie i-a ars casa și l-am trimis să măsoare cât este casa de mare, pentru a-i putea ajuta cu lemnul pentru acoperiș. Dar, când am ajuns aici, am văzut că pereții, fiind de pământ, erau distruși în urma intervenției pompierilor cu jetul de apă. În aceste condiții, le-am spus să demoleze totul, pentru a putea ridica o casă din cărămidă. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să le facem o casă cu două camere, bucătărie și baie. Dat fiind faptul că amândoi sunt pensionați pe caz de boală, având pensii foarte mici, de numai 500 lei, o să-i ajutăm să aibă lemne pentru toată perioada aceasta de iarnă. Noi nu suntem altceva decât o mână a lui Dumnezeu, care n-e trimis aici să-i ajutăm pentru a trece peste această situație grea. Dumnezeu să ne ajute să putem face bine și să fim alături de cei necăjiți și întristați!”, a spus Mitropolitul Banatului.

După trei luni, familia s-a mutat în noua locuință, racordată la utilități. Mitropolitul Banatului a fost prezent la slujba de binecuvântare a casei, oficiată de părintele paroh Marcel Moclinda, miercuri, 15 noiembrie. Mitropolitul a spus că Arhiepiscopia Timișoarei va asigura familiei necesarul de lemne pentru încălzirea locuinței pe tot sezonul rece, precum și alimente necesare în întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă.