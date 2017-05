Care este cea mai buna oferta rent a car?

Orinde te-ai deplasa – in tara sau in strainatate, costul final al serviciilor rent car depinde de alegerile pe care le faci privind: dimensiunea masinii, confortul oferit, serviciile extra incluse (de exemplu: rent a car cu sofer sau fara).

Dimensiunea masinii nu este singurul aspect care conteaza!

Dimensiunea masinii este importanta, insa nu este singurul aspect care trebuie sa influenteze decizia de inchiriere. Mai mult, masinile de inchiriat nu sunt doar mici si mari. In oferta NOVUM Rent a car Timisoara, de exemplu, poti gasi masini pentru orice preferinte si exigente, fie ca pleci in deplasare singur, fie ca pleci in excursie cu familia sau cu un grup mai mare de persoane.

Ca sa ai parte de o optimizare cat mai eficienta a raportului spatiu si siguranta pentru calatori calatori/costuri, ai la dispozitie o flota variata din care poti alege:

inchirieri auto (4+1 locuri)

inchirieri mini-van (8+1 locuri)

inchirieri microbus (19+1 locuri sau 20+1 locuri)

inchirieri mini-bus (31+1 locuri)

Posibilitatile sunt variate in functie de dimensiunea masinii!

Inchiriaza de la NOVUM Rent a car Timisoara unul dintre modelele de masini mici, precum Skoda Octavia Tour, Skoda Octavia Tour Facelift, Skoda Octavia Superb pentru orice deplasare de business ca sa te bucuri de un confort sporit dat de multiplele dotari ale acestor autoturisme.

Daca esti conditionat de costuri, ai la dispozitie si variante economice, la costuri mici de inchiriere si consum, precum modelul Dacia Logan dotat cu geamuri electrice, ABS, clima si CD Player.

Opteaza pentru una dintre masinile incapatoare cu 8+1 locuri precum Opel Vivaro, Renault Traffic, Ford Custom atunci cand pleci in excursie cu toata familia.

Pentru transportul grupurilor mari de persoane, microbuzele sau autocarele –Iveco Otoyol, Mercedes-Benz Sprinter sunt solutiile perfecte.

Personalizarea serviciilor rent a car este marele secret pentru a face economii!

Ca sa te bucuri de cea mai buna oferta rent a car nu este nevoie sa alegi cea mai economica masina sau sa faci compromisuri in ceea ce priveste starea tehnica, functionalitatea, confortul pe care aceasta ti-l ofera, ci sa alegi masina potrivita pentru fiecare tip de deplasare.

Marele avantaj al serviciilor rent a car Novum Rent a Car Timisoara este flexibilitatea.

Fie ca esti in cautarea unei masini de inchiriat fara sofer sau cu sofer, al unei masini mici sau mari, al unei masini disponibile pentru cateva zile sau pentru timp indelungat, cu siguranta ai parte de cea mai bun raport calitate-pret pentru serviciile de care ai nevoie.

Practic, Novum Rent a Car Timisoara iti ofera o masina potrivita pentru orice tip de transport, in scop personal sau in scop de business:

pentru excursii cu familia sau cu prietenii catre orice destinatie interna sau externa;

pentru deplasari uzuale in cazul in care masina personala nu este disponibila;

pentru deplasarea grupurilor mari in cadrul evenimentelor deosebite din viata ta (nunti, botezuri, petreceri).

pentru delegatii de business in diferite orase ale tarii sau in strainatate;

pentru transferuri de la si/sau catre aeroporturile din: Timisoara, Oradea, Cluj, Bucuresti, Belgrad, Budapesta, Viena chiar si a grupurilor VIP care viziteaza tara;

pentru team-building-uri la care iau parte angajatii companiei;

pentru a asigura transport periodic angajatilor dintr-o locatie in alta etc.

Mai mult decat atat, toate masinile sunt disponibile cu sofer sau fara sofer, in functie de preferinte.

Descopera pe www.inchirieriautonovum.ro sau solicita in formatii la telefon 0786-120-084/e-mail office@inchirieriautonovum.ro despre serviciile rent a car personalizate in functie de preferintele si de exigentele tale! Nu uita! Cea mai buna oferta rent a car este cea care iti permite sa iti optimizezi costurile de inchiriere si sa conduci mijlocul de transport perfect in functie de ocazie fara sa iti faci griji pentru siguranta si confortul tau din timpul calatoriilor in tara si in strainatate.

