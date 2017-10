Campanie de prevenire a cancerului de san, la Timisoara. Reduceri la ecografiile de san la Neuromed

Este luna prevenției cancerului de sân, iar timișorencele au parte de o serie de reduceri la Centrul de Diagnostic Imagistic Neuromed. Vorbim despre o campanie care se desfășoară de șapte ani deja și a ajutat o sumedenie de femei. O ecografie de sân costă, în mod normal, 150 de lei la Neuromed, dar pe toată perioada lunii octombrie, dacă vă faceți programare, puteți plăti doar 100 de lei.

„Nu lăsa cancerul de sân să-ți scrie destinul”, este sloganul după care se ghidează în această lună specialiștii de la Clinica Neuromed. Depistat în fază incipientă, cancerul de sân se poate trata, însă în primul rând trebuie să-ți învingi teama de diagnostic. Medicii le recomandă și bărbaților să-și convingă partenera să facă un control preventiv: „mamă, soție, prietenă sau bunică… nu lăsa cancerul de sân să le scrie destinul! Oferă-le în dar femeilor dragi din viața ta reduceri de la 15 la 40 la sută pentru investigațiile la sân efectuate la Clinica Neuromed. Poți să le trimiți invitația direct prin e-mail”.

Cât crezi că durează o ecografie de sân? Cam cât durează să bei o cafea în Piața Unirii!

Cancer la 29 de ani

Cum poți preveni cancerul de sân? Primul pas este să îți palpezi sânii o dată pe lună. Dacă simți orice modificare de mărime sau formă a sânului sau dacă la atingere depistezi noduli pe suprafața sânului sau axilei, mergi urgent la control! Atenție, însă! Cancerul de sân nu are simptome dacă este în faza incipientă, când șansele de vindecare sunt maxime. Dacă amâni controlul, s-ar putea să fie prea târziu. Medicii de la Neuromed au ajutat în ultimii șapte ani mii de femei din Timișoara și din împrejurimi.

„În cei șapte ani, am reușit să sensibilizăm mai ales partea feminină. Mii de femei ne-au călcat pragul, însă în ultimii ani ne îngrijorează creșterea incidenței cancerului de sân la femeile tinere, cu vârste cuprinse între 29 și 40 de ani. Se diagnostichează din ce în ce mai mult în stadii avansate. Sunt foarte multe femei tinere care vin la control, dar noi vrem să le determinăm pe toate să conștientizeze importanța unei ecografii de sân. Am avut un caz cu o tânără de 29 de ani, care a descoperit că are noduli la un sân și a venit la ecografie. Am făcut și o rezonanță magnetică, care a scos în evidență mai mulți noduli canceroși. A fost nevoită să facă chimioterapie, iar răspunsul terapeutic a fost unul satisfăcător”, ne-a explicat Andra Lupescu, medic primar radiolog în cadrul Neuromed.

Medicii de la Neuromed s-au confruntat cu un caz al unei fetițe de 13 ani care a avut nevoie de ecografie de sân. Patologia arăta multe abcese, care apar de obicei la femeile ce alăptează. Specialiștii și-au dat seama că este vorba despre o patologie mascată, așa că au trimis-o pe micuță la RMN, însă familia acesteia nu s-a dus la control…

O ecografie pe an

Specialiștii de la Neuromed încearcă să le facă pe doamne și domnișoare să înțeleagă că poate fi prea târziu să meargă la control doar atunci când simt noduli pe sâni și că TREBUIE să facă acest lucru măcar o dată pe an. Recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății este ca femeile până în 40 de ani să-și facă anual o ecografie la sân, iar cele care au împlinit deja 40 de ani trebuie să își facă o dată la doi ani o mamografie și ecografia anual.

Cancerul de sân este o tumoare ce se localizează la nivelul glandei mamare, cele mai frecvente forme de tumori canceroase purtând denumirea de carcinom ductal și carcinom lobular. Din nefericire, tumoarea nu are vârstă și poate apărea atât la femei tinere, cât și la cele trecute de prima tinerețe, iar dacă nu este descoperită la timp poate fi fatală. Sunt trei factori importanți de risc: antecedentele familiale, consumul de anticoncepționale și consumul de alcool și tutun.

Statisticile arată că peste 9.000 de femei din România sunt diagnosticate anual cu cancer de sân. Din păcate, sub 10% ajung să descopere boala într-o fază incipientă, când șansele de tratare sunt maxime, uneori de 100%. Studiile datează însă de câțiva ani, iar cu siguranță numărul femeilor care suferă de cancer de sân a crescut.

În cadrul campaniei desfășurate pe tot parcursul lunii octombrie, femeile care merg la control la Clinica Neuromed din Timișoara beneficiază de reduceri de până la 40%.

Programările se pot face la numărul de telefon 0256.487.727, pentru investigații de sân prin ecografie, elastografie și mamografie. Mai multe detalii despre campania Neuromed găsiți aici!

