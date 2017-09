Camioane fara numar pe o strada din Timisoara, desi sunt interzise. Cum incalca primaria legea

Problema are însă o greutate mai mare decât cea a unui camion care trece zilnic pe Emil Zola. Acolo este depășit de mult timp nivelul maxim de zgomot, casele oamenilor sunt afectate, strada are nevoie în permanență de reparații, iar despre liniștea celor care locuiesc într-o așa-zisă zonă rezidențială nici nu mai are sens să mai vorbim. Cei din Primăria Timișoara și Poliția Locală cunosc povestea, dar n-au ridicat un deget.

Un cititor tion.ro susține că cei care au locuințe în zonă s-au plâns de multe ori, atât la primărie, cât și la Poliția Locală, i-au scris chiar și primarului, însă edilul le-a dat cu „seen”.

„După cum rezultă din PUG, strada Emil Zola este situată într-o zonă rezidențială/de locuințe cu predominanță unifamiliale în care este restricționat accesul autovehiculelor de peste 5 tone. Cu toate acestea, pe strada Emil Zola circulă zilnic un număr foarte mare de autovehicule de mare tonaj, chiar și de peste 40 de tone, care afectează structura locuințelor, liniștea și sănătatea riveranilor. Pentru remedierea situației, cetățenii s-au adresat în repetate rânduri primăriei, iar primăria a răspuns evaziv că accesul autovehiculelor grele în zona restricționată se face pe baza autorizațiilor, abonamentelor, legitimațiilor emise în conformitate cu HCL 485/2006 modificată. Răspunsurile Primăriei sunt abuzive deoarece HCL 485/2006 nu reglementează și nu impune condiții de mediu ori sanitare, ci numai cuantumul taxelor ce trebuiesc plătite pentru accesul în zone restricționate. Legea (lato sensu) reglementează asemenea obligații. Cu alte cuvinte, autorizațiile de acces în zone restricționate nu au nici o legătură și nu derogă de la obligativitatea respectării normelor sanitare și de mediu”, ne-a explicat cititorul nostru.

Omul spune că atât el, cât și vecinii lui au făcut o sumedenie de plângeri și sesizări la Poliția Locală. Răspunsul? Oamenii legii ar fi dat, de la începutul anului, un număr de 35 de sancțiuni în zona respectivă.

Garda de Mediu și DSP au cerut măsuri, primăria le-a ignorat

Timișorenii din zonă au mers și mai departe și au cerut sprijinul Gărzii Naționale de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Timiș.

După cum rezultă din adresa Gărzii de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Timiș, datată din 25 mai 2017, „s-a constatat că la intersecția străzilor Chișodei cu Emil Zola există depășiri ale nivelului maxim de zgomot admis (inclusiv din cauza circulației camioanelor) și s-a dispus măsura elaborării planului de acțiune în vederea încadrării în limita de zgomot”.

Mai mult, și inspectorii Direcției de Sănătate Publică au văzut neregulile de pe Emil Zola, care numai de la Poliția Locală și de la primărie nu se văd. Inspectorii DSP au solicitat autorităților locale să ia măsuri pentru a reduce zgomotul, dar primăria n-ar fi făcut nimic până acum. Ce a reușit să facă? Să încalce legea, mai spune cititorul nostru.

„După cum rezultă din procesul verbal întocmit de inspectorii Direcției de Sănătate Publică Timiș, din data de 18 mai 2017, au fost constatate depășiri peste limita legală de zgomot prevăzută de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014, sens în care s-a recomandat să se solicite autorităților abilitate să ia măsuri pentru reducerea zgomotului produs de autovehiculele grele. Administrația publică locală nu a luat nicio măsură pentru remedierea situației. Conduita administrației încalcă legea, în primul rând legislația privind protecția mediului, unde sunt prevăzute obligațiile administrației publice locale pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos. Primăria Timișoara încalcă prevederile din Regulamentul de urbanism conform cărora în zonele rezidențiale sunt interzise, în mod definitiv, activități industriale sau orice alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul general. Primăria încalcă și prevederile din Regulamentul general de urbanism aprobat prin HC nr. 525/1996, unde se prevede că în cadrul zonei de locuit se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor de zgomote puternice și de vibrații. Desigur că primăria încalcă inclusiv legislația privind drumurile și aduce prejudicii bugetului local, strada Emil Zola necesitând reparații anuale din cauza traficului greu intens. Toate aceste aspecte au fost aduse la cunoștința primarului, care, de asemenea, nu a avut niciun fel de reacție și nu a luat vreo măsură pentru remedierea situației”, a conchis cititorul nostru.

Întrebat despre subiect, primarul Nicolae Robu a dat de înțeles că nu cunoaște povestea și a transmis că, dacă într-adevăr este așa, atunci va pune polițiștii locali să dea mai multe amenzi.

„O să cer Poliției Locale să amendeze mult mai mult, că altceva nu știu ce să facem. Sunt indicatoare, se știe că nu e voie, cei care trec știu că nu e voie, numai că, nefiind de destule ori amendați și că amenzile nu sunt destul de mari, își permit să circule”, a explicat edilul-șef.