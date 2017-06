Bogdan Paul, antrenorul UVT Agroland avertizeaza: Sala Constantin Jude devine neincapatoare

Echipa mare promovată în în prima ligă, cea de junioare campioană. Este rezultatul unui an de activitate la clubul UVT Agroland Timişoara. Antrenorul Bogdan Paul spune că e mulţumit de ce s-a realizat, iar evoluţia junioarelor este cel mai mare câştig.

„A fost un sezon reușit, dacă ne referim la rezultatele obținute. Am creat o echipă tehnică, o echipă administrativă, o adevărată echipă de jucătoare. Cred că rezultatele sportive au fost determinate de ceea ce am clădit din punct de vedere uman. După aceste săptămâni frumoase, îmi este foarte greu să găsesc minusurile. Probabil unul dintre ele a fost că ne-am urnit destul de greu la nivel de junioare. Jucătoarele au fost obișnuite să lucreze într-un alt sistem, și probabil aici a fost partea cea mai complicată. Cred însă că rezultatul a fost mai frumos tocmai pentru că am reușit să clădim o echipă în care au evoluat și junioare și senioare. Cu atât mai spectaculoasă a fost promovarea, tocmai pentru că a fost mai greu să construim un grup omogen”, a declarat Bogdan Paul.

Tehnicianul avertizează că marea problemă în sezonul viitor va fi cea a infrastructurii, Sala „Constantin Jude” devine tot mai plină, iar numărul de echipe care se vor bate pe această unică arenă va fi prea mare.

„Un alt minus este reprezentat de infrastructură. Din păcate, în acest moment, lipsa sălilor de sport din oraș este o reală problemă. Pentru viitorul sezon, sala <<Constantin Jude>> va fi opțiunea numărul 1 pentru toate echipele de primă ligă, numărul acesta având șanse mari să crească la finalul săptămânii, când sunt programate turneele de promovare în Liga Națională de baschet (feminin și masculin). Singura sală care respectă toate cerințele pentru Divizia A1 este sala Olimpia. Va fi greu însă, sunt foarte multe echipe cu aceleași așteptări. Vor mai promova formații timișorene, și ne vom dori cu toții câte două antrenamente pe zi. Matematic nu este posibil ca sala Olimpia să fie o soluție pentru pregătire și competiție. Trebuie să găsim o soluție. Nu poți face performanță cu o oră și jumătate de pregătire pe zi. Spun din experiență, este foarte greu să construiești un club puternic dacă nu ai casa ta”, a mai subliniat Bogdan Paul.