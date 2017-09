BC SCM Timisoara reuseste locul 2 la un turneu amical din Ungaria

Lipsită total de succes la turneul dotat cu Cupa Timişoara, cei de la BC SCM au avut relativ mai mult succes la un alt turneu amical, susţinut în Ungaria, la Kecsemet. Echipa a reuşit să ocupe locul doi, după ce a fost învinsă în finală de cei de la KTE-Duna Aszfalt, deși avea avantaj spre finalul sfertului al treilea, 52-49. Scorul final a fost KTE-Duna Aszfalt – BC SCM Timișoara 85-69 (20-19, 20-18, 21-13, 24-15).

Gazdele s-au desprins în ultimele 12 minute. Timişorenii au condus cu 7-2, iar pauza a găsit cele două formații la diferență mică, 40-37. În sfertul al treilea, Diaz a condus jocul Timișoarei, care a întors rezultatul. La avantaj de trei puncte, KTE a izbutit câteva coșuri de la distanță și contraatacuri rapide, care a avut ca rezultat marcarea a 12 puncte fără a primi vreunul. Timişorenii s-au apropiat la două puncte, în sfertul al treilea, iar gazdele au luat cupa pregătită formației câștigătoare.

„Per total, a fost un meci mai reușit decât vineri, în fața unei echipe solide, care a avut constanță în joc și ne-a pus probleme. Nu întâmplător au trimis doi jucători la naționala Ungariei și ne bucurăm că am putut înfrunta o formație așa tare, ca să știm unde ne aflăm la această dată. Am stat aproape și diferența nu reflectă jocul, decât prin faptul că ei au reușit să se desprindă fără să mai aibă replică din partea noastră. Cert e că rămâne un meci pierdut, cu câteva momente de lipsă de luciditate și de joc de echipă. Am încercat să rezolvăm meciul individual și asta ne-a costat în atac, generând unele contraatacuri pe care ei le-au speculat. Practic, este important cum vom arăta pe 30 septembrie, dar semnele sunt bune”, a declarat Tudor Costescu, antrenorul BC SCM Timişoara.

În finala mică a fost Szedeak Szeged – Vojvodina Novi Sad 113-81.