Aviatia Utilitara, tot mai aproape de dizolvare. Se cauta solutii pentru resuscitarea Aeroportului Cioca

Liderul CJ Timiș, Călin Dobra, a cerut înființarea unei comisii al cărei rol este acela de a verifica situația în care se află societatea amintită. Președintele CJ Timiș spune că nu-și dorește ca Aviația Utilitară să se dizolve, iar consilierul județean PNL Marian Constantin Vasile transmite că există o serie de oportunități de valorificare a aeroportului utilitar, care a funcționat timp de 80 de ani.

Membrii comisiei formate din reprezentanți ai grupurilor politice și ai direcțiilor de specialitate din cadrul CJ Timiș s-au întâlnit cu conducerea Aviației Utilitare, solicitând bilanțurile financiare și de activitate din anii 2015 și 2016, precum și alte documente care să ateste veniturile societății. Comisia va analiza documentele ce urmează să fie puse la dispoziție și va prezenta un raport în plenul Consiliului Județean Timiș.

„Nu îmi doresc ca Aviația Utilitară să se dizolve, cred că ar fi o decizie greșită. Eu cred într-o bună reorganizare, într-o reașezare serioasă a lucrurilor și într-un management mult mai performant. Aștept raportul comisiei și vom vedea exact ceea ce este de făcut, dar sunt convins că vom găsi soluții pentru ca Aviația Utilitară să se resusciteze, mai întâi cu ajutorul Consiliului Județean, iar mai apoi, cu un management performant, cum spuneam, să se dezvolte”, a spus președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Călin Dobra.

Consilierul județean PNL Marian Constantin Vasile spune că nu trebuie luate decizii pripite deoarece există oportunități de valorificare a aeroportului utilitar.

„Înțeleg faptul că societatea nu mai dispune de suficiente resurse, inclusiv financiare, pentru a-și gestiona activitatea. Înțeleg, de asemenea, că există probleme patrimoniale în corelație cu Consiliul Local Timișoara, deținător al clădirilor. Însă consider că nu trebuie adoptate decizii pripite, mai ales că există o serie de oportunități de valorificare a aeroportului utilitar, care a funcționat timp de 80 de ani. Aceste oportunități s-ar putea dovedi de un real folos în contextul câștigării de către Timișoara a titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021, al colaborărilor ce pot fi încheiate cu cele două state vecine județului Timiș și ținând cont de abundența activităților economice din Regiunea Vest, de activitățile turistice și sportive care se pot desfășura în acest perimetru ș.a.m.d. Din păcate, viziunea și competența profesională a celor care conduc această societate este foarte discutabilă”, transmite Marian Constantin Vasile, care spune că a semnalat de-a lungul timpului numeroase nereguli în acest caz.

Consilierul județean PNL spune că pe întreg parcursul anului 2016 a atras atenția asupra problemelor și riscurilor care vizau această societate, constând în neplata salariilor, cheltuirea nefondată a unor sume de bani, lipsa clienților, dezorganizarea internă etc.

„Am solicitat în mai multe rânduri, de asemenea, în cadrul plenurilor CJT, să fie întocmit un plan de afaceri și un plan de promovare, având în vedere oportunitățile existente pentru această societate și urgența ieșirii acesteia din zona de risc. Am primit un set de hârtii care indicau doar demararea procedurilor de elaborare a acestor documente, aceste hârtii fiind mult sub așteptările pe care le aveam din punctul de vedere al conținutului. Am atenționat inclusiv asupra zvonurilor privind găzduirea fără plată a unor aparate de zbor în incintele aeroportului, dar nu am primit niciun răspuns. În aceste condiții, îmi exprim regretul față de actualele evoluții și nereguli ce derivă din activitatea defectuoasă a Consiliului Județean Timiș și a conducerii aeroportului utilitar”, spune Marian Constantin Vasile.

