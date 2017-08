Au fost semnate primele contracte de finantare pe programul Start-Up Nation din zona de vest a Romaniei

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Timişoara a făcut fericiţi, joi, zeci de patroni, după ce a semnat cu aceştia acordurile de finanţare pentru dosarele câştigate în cadrul programului Start-Up Nation România. Joi au fost peste 70 de firme care au semnat, acestea vor primi până la 200.000 de lei, sume nerambursabile, pentru dezvoltarea activităţii.

“Sunt peste 70 de contracte pe care le-am semnat astăzi, pe programul Start-Up Nation. Sunt în total alocaţi 3,5 milioane de euro, 15 milioane de lei pe zona de vest. Cele mai multe firme sunt din Timiş, dar şi din restul judeţelor, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. Majoritatea firmelor care accesează banii sunt din domeniul producţiei sau programării IT. Săptămâna viitoare vom semna alte 150 de contracte. Sunt aproximativ 10.000 de contracte la nivel naţional, 1.000 şi ceva în zona noastră. Domeniile cele mai solicitate au fost dintre cele mai diverse: croitorie, mobilă, cofetărie, patiserie. Evaluarea dosarelor s-a făcut în ordinea punctajului, iar astăzi am semnat pentru firmele din domeniul IT şi Producţie. Majoritatea firmelor au primit suma maximă, de 200.000 de lei. Aplicanţi au fost în jur de 19.000 la nivel naţional. La noi pe zona de vest, am ajuns la 3.000 – 4.000 de contracte, am chemat în pe control cei cu dosarele de la 1 la 1.000”, ne-a declarat Adrian Păşcuţă, directorul Agenţiei timişorene.

Start-Up Nation a fost un program dezvoltat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în vederea stimulărea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, solicitanţii/antreprenorii având ocazia să obţină fonduri nerambursabile de la stat de până la 200.000 de lei.