Anul universitar incepe cu o saptamana de initiere pentru boboci la Universitatea de Vest Timisoara

Bobocii din anul 1 ai UVT, cei care devin studenți din acest an, beneficiază de o „Săptămână de inițiere la UVT”, acțiune desfășurată în perioada 27 septembrie – 2 octombrie. În cadrul acesteia instituția propune, pe lângă activitățile de socializare între studenți, de cunoaștere a Universității, de explorare a orașului Timișoara și de prezentare a programelor de studiu, conferințe, workshop-uri, activități culturale, sociale, teambuilding-uri, concerte, petreceri, excursii și competiții sportive. Și în acest an, programul „Săptămânii de Inițiere la UVT” include festivalul Univibes, singurul festival de muzică ce are loc într-o universitate. Univibes, aflat la ediția a doua, va avea loc în data de 2 octombrie și va transforma Universitatea într-un imens ring de dans. Deschiderea oficială a anului universitar va avea loc în data de 4 octombrie, de la ora 10.00, în Aula Magna a Universității.

„Ținem foarte mult la această acțiune, întrucât ne ajută la consolidarea comunității universitare. Noii studenți ajung să-și cunoască mai bine colegii, profesorii și instituția în care își vor petrece unii dintre cei mai frumoși ani din viață. Le arătăm că acum fac parte dintr-o familie academică puternică, o comunitate care pune preț pe membrii săi. Suntem puternici datorită celor care lucrează, învață, predau și fac cercetare aici. Cu toții fac cinste numelui nostru, iar proaspeții studenți trebuie să știe că pot contribui, la rândul lor, la tot ceea ce înseamnă Universitatea de Vest din Timișoara”, a declarat rectorul UVT, Marilen Pirtea.

Studenții de anul I vor avea parte și de un program de mentorat asigurat de către colegii lor mai mari, activitate care îi va ajuta să se adapteze mai ușor la schimbările pe care le presupune viața de student, primind îndrumare și consiliere în demersurile lor și problemele pe care le întâmpină. În ultima zi a săptămânii, luni, de la ora 16, va avea loc și un concert de muzică electronică, „Univibes”, devenit deja tradițional. Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina de Facebook a acțiunii.