Acuze de malpraxis la Spitalul Judetean Timisoara dupa ce un barbat si-a pierdut mama in timpul unei proceduri de rutina

Mama lui Cristian s-a stins din viață, joi dimineața, în urma unui stop cardiorespirator. Totul a început miercuri, când mama sa a fost dusă la Spitalul Județean Timișoara pentru a i se pune un cateter și pentru a i se efectua prima ședință de dializă.

„Ne-am dus miercuri să-i pună cateterul (sondă, tub din material plastic cu diametrul mic, de ordinul milimetrilor – n.r.). Am întrebat la ce oră, nimeni nu știa la ce oră. Ne-au chemat în jurul orei 16, au început să-i pună un cateter pe piciorul drept, nu au reușit, au încercat la stângul, nu a funcționat, și s-a luat decizia să i se pună un cateter jugular, la gât. Mama vorbea, era coerentă, foarte OK, i s-a făcut un film, au început să-i facă dializă. În timpul dializei i-a fost rău de patru ori, prima oară a venit medicul, a doua și a treia oară au fost doar asistenții medicali acolo, iar a patra oară a venit din nou doctorul. Ieri au venit cei de la ATI (Anestezie și Terapie Intensivă) a patra oară când i-a fost rău, au dus-o la Terapie Intensivă. Trebuia să întrerupă dializa a doua oară când i-a fost rău. Azi-dimineață, când am mers la spital, au vrut să-i facă o tomografie să vadă care-i problema, de unde a pornit situația ei. Când a ajuns la tomograf au apărut complicații, au adus-o înapoi de acolo, a făcut complicații și a murit. Nu știu care este motivul decesului și nici doctorii nu știu încă. I se face autopsie”, spune Cristian.

Mama lui Cristian avea 57 de ani și făcea dializă pentru insuficiență renală, de trei ori pe săptămână. Prima ședință a început acum trei luni și, după cum spune Cristian, majoritatea ședințelor le făcea la o clinică privată. Însă prima ședință, cînd i se punea cateterul, trebuia făcută la Spitalul Județean, susține Cristian.

„Am venit la Spitalul Județean pentru că numai aici i se montează cateterul. Mama a decedat astăzi (joi, 26 ianuarie – n.r.) la ora 10-11. Doctorii nu știu care este motivul, de aia doresc să facă necropsia. Explicație concretă nu au. Nu s-a procedat corect ieri, trebuia să cheme ATI-ul când i-a fost a doua oară rău, era albă, se plângea că moare, trebuiau să cheme ATI-ul, nu să continue cu dializa. Aici nu s-a procedat corect. Doctorul, când i s-a făcut rău a doua oară, trebuia să fie chemat și să întrerupă dializa, să cheme ATI-ul, atunci avea posibilitatea să se rezolve problema. Voi face o plângere penală și voi face și o plângere de malpraxis la Colegiul Medicilor împotriva celui care s-a ocupat de ea, a doctorului”, a spus Cristian.

Managerul Spitalului Județean Timișoara, Marius Craina, spune că personalul din unitatea sanitară și-a făcut datoria, dar că este dreptul familiei să facă plângere la Colegiul Medicilor.

„Regretăm pierderea suferită. Personalul medical din Spitalul Județean și-a făcut datoria, dar este dreptul familiei să ceară oricând o altă părere. Dacă familia are orice fel de dubiu sau nelămurire sau consideră că s-a acționat eronat poate face plângere fără doar și poate. Colegiul Medicilor este cel care stabilește vinovăția”, a spus Marius Craina, managerul Spitalului Județean Timișoara.