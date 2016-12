A murit Debbie Reynolds, mama lui Carrie Fisher si partenera lui Gene Kelly in filmul Singin’ in the rain

Partenera lui Gene Kelly în filmul „Singin’ in the rain”, Debbie Reynolds, a murit la vârsta de 84 de ani, în urma unui accident vascular cerebral, potrivit Mediafax.

Fiul ei, Todd Fisher, a declarat că mama sa „a vrut să fie lângă Carrie”.

Debbie Reynolds a fost o actriță îndrăgită în anii 1950 şi 1960, ea a reprezentat atmosfera acelei epoci. A apărut alături de Gene Kelly în filmul „Singin’ in the Rain”. mai târziu a jucat în filmul din 1964, The Unsinkable Molly Brown, pentru care a primit o nominalizare la Premiile Oscar pentru cea mai bună actriță.

În urma lui Reynolds rămân fiul ei, Todd Fisher, şi nepoata sa, actriţa Billie Lourd, fiica lui Carrie Fisher.